Kilkumiesięczne dziecko w Oknie Życia. Niemowlę przewieziono do miejscowego szpitala

Kilkumiesięczne niemowlę w Oknie Życia
We wtorek, 3 lutego w godzinach wieczornych w wielkopolskim Ostrzeszowie zostały zawiadomione o dziecku, które znalazło się w lokalnym Oknie Życia. Miejsce to znajduje się w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej w Ostrzeszowie.
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego. Niemowlę zostało przewiezione na badania na oddział dziecięcy do szpitala w Ostrzeszowie.
Po wstępnej diagnozie lekarze stwierdzili, że chłopiec jest w przedziale wiekowym od 5 do 7 miesięcy życia.
- Jest dobrze odżywiony, zaopiekowany, bez żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej. Był też dobrze ubrany jak na tę porę roku - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej oficer prasowy ostrzeszowskiej policji aspirant sztabowy Magdalena Handziuk.
Z uwagi na panujące obecnie niskie temperatury (wieczorem w Ostrzeszowie temperatura dochodziła do -5 stopni) niektórzy krytykują decyzję o pozostawieniu dziecka w Oknie Życia; z drugiej strony nie jest znana sytuacja materialna matki lub opiekunów chłopczyka - być może właśnie trudności z ogrzewaniem i zapewnieniem dziecku komfortu cieplnego skłoniły ich do podjęcia tak dramatycznej decyzji.
Dalsze czynności w tej sprawie będą podejmowane przez służby najprawdopodobniej w środę.
Okna życia - czym są?
„Okno życia” to miejsce umożliwiające matce anonimowe i bezpieczne pozostawienie swojego dziecka bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Okno jest dostępne 24 godziny na dobę. Po jego otwarciu uruchamia się alarm, a dziecko natychmiast trafia pod opiekę medyków do szpitala, a w przyszłości do adopcji.
W Polsce działa obecnie blisko 70 okien życia, z czego w Wielkopolsce jest kilka takich miejsc.
Zobacz na zdjęciach Okno życia w Sosnowcu: