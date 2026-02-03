Kilkumiesięczne dziecko w Oknie Życia. Niemowlę przewieziono do miejscowego szpitala

Kamil Durajczyk
żródło PAP
2026-02-03 22:11

We wtorek wieczorem policja z Ostrzeszowa w Wielkopolsce została zawiadomiona przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w „Oknie życia” znajduje się dziecko. Okazało się, że jest to kilkumiesięczny chłopczyk.Niemowlę zostało przewiezione na badania na oddział dziecięcy do lokalnego szpitala w Ostrzeszowie.

Autor: Paweł Jakubowski

Kilkumiesięczne niemowlę w Oknie Życia

We wtorek, 3 lutego w godzinach wieczornych w wielkopolskim Ostrzeszowie zostały zawiadomione o dziecku, które znalazło się w lokalnym Oknie Życia. Miejsce to znajduje się w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej w Ostrzeszowie.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego. Niemowlę zostało przewiezione na badania na oddział dziecięcy do szpitala w Ostrzeszowie.

Po wstępnej diagnozie lekarze stwierdzili, że chłopiec jest w przedziale wiekowym od 5 do 7 miesięcy życia.

- Jest dobrze odżywiony, zaopiekowany, bez żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej. Był też dobrze ubrany jak na tę porę roku - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej oficer prasowy ostrzeszowskiej policji aspirant sztabowy Magdalena Handziuk.

Z uwagi na panujące obecnie niskie temperatury (wieczorem w Ostrzeszowie temperatura dochodziła do -5 stopni) niektórzy krytykują decyzję o pozostawieniu dziecka w Oknie Życia; z drugiej strony nie jest znana sytuacja materialna matki lub opiekunów chłopczyka - być może właśnie trudności z ogrzewaniem i zapewnieniem dziecku komfortu cieplnego skłoniły ich do podjęcia tak dramatycznej decyzji.  

Dalsze czynności w tej sprawie będą podejmowane przez służby najprawdopodobniej w środę.

Okna życia - czym są? 

„Okno życia” to miejsce umożliwiające matce anonimowe i bezpieczne pozostawienie swojego dziecka bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Okno jest dostępne 24 godziny na dobę. Po jego otwarciu uruchamia się alarm, a dziecko natychmiast trafia pod opiekę medyków do szpitala, a w przyszłości do adopcji.

W Polsce działa obecnie blisko 70 okien życia, z czego w Wielkopolsce jest kilka takich miejsc.

