Gwiazda BBC, Kasia Madera: "wszyscy na wyspach pytają czy znam Steczkowską!"

Brytyjska gwiazda zachwycona Justyną Steczkowską

Katarzyna Madera, znana w Wielkiej Brytanii jako Kasia Madera, to polski głos w największym serwisie informacyjnym Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy wysp doskonale znają ją z prowadzenia serwisów i przeprowadzania wywiadów dla BBC World. Polacy będą mięli teraz okazję lepiej zapoznać się z jej pracą, bo wczoraj (wtorek, 24 czerwca) ruszył polski serwis BBC News Polska, który ma wspierać rodzime media w walce z, głównie, rosyjską propagandą i zapewniać bezstronne informacje.

- Słuchaj, jestem tak podniecona, wiesz, ja cały czas kaleczę ten polski język, ale to było dla mnie naprawdę ważne, żeby wiadomości BBC były w języku polskim, marzyłam o tym już od dłuższego czasu, naprawdę cieszę. I podkreślam, były kiedyś po polsku informacje BBC World Service, który podczas od II Wojny Światowej, jak Polska się dołączyła do Unii Europejskiej, rzetelnie podobały wiadomości. I dla mojej rodziny, na przykład, podzielonej - mama w Londynie, dziadkowie w Polsce, te wiadomości były istotne, bezstronne, w tych czasach to było maksymalnie ważne

- powiedziała w rozmowie z nami dziennikarka.

Kasia jest twarzą serwisu i w związku ze swoją znajomością polskiego przeprowadziła dla BBC kilka wywiadów z polskimi gwiazdami, o czym opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem":

- Justyna Steczkowska, no przecież co ona osiągnęła na Eurowizji jest niesamowite! Jak ja jestem w Wielkiej Brytanii, to wszyscy mnie pytają o nią. Wszyscy uważają, że musimy się znać, bo jesteśmy jednego pochodzenia, a ja mówię: "no słuchaj... (śmiech). Wszyscy się znamy, ale muszę ją poznać i znalazła dla nas czas. To, co mnie naprawdę oszołomiło, to że sama przyjechała samochodem, sama prowadzi po Warszawie (...) przyjechała tak piękna, tak elokwentna, tak się fajnie rozmawiała z nią...

- rozpływa się w zachwytach brytyjska dziennikarka.

Katarzyna Madera - kim jest Polska gwiazda BBC?

Kasia Madera to polsko-brytyjska dziennikarka. Jej rodzice to Polacy, ale urodziła się w Wielkiej Brytanii, więc to tam zdecydowała się robić karierę telewizyjną. Mówi po angielsku i po polsku, więc nie miała problemu z rozmowami z polskimi gwiazdami dla BBC News Polska. Jej praca jest łącznikiem między Wielką Brytanią, a Polską, nic więc dziwnego, że BBC to jej powierzyła zadania związane z nowym, polskojęzycznym serwisem informacyjnym.

Mama Kasi, pochodząca z Garwolina, gdy zamieszkała w Wilekiej Brytanii, szybko poznano się na jej talencie. W swojej karierze szyła nawet suknie dla księżnej Diany!

Kasia Madera pracuje w mediach w Wielkiej Brytanii od ponad 20 lat. Jest prezenterką wiadomości w BBC World. W największej brytyjskiej stacji telewizyjnej prowadzi między innymi programy na żywo i wywiady z gośćmi. Wcześniej pracowała w BBC One i BBC News Channel, w programach "Newsday" i "World News Today". W pracy często wykorzystuje kontakty z Polską i znajomość języka - dla BBC prowadziła między innymi relacje z granicy polsko-ukraińskiej, gdy w Ukrainie rozpoczęła się wojna.