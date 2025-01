Dziennikarka BBC dla SE: wizyta Króla Karola jest BARDZO symboliczna. Czemu nie zabrał Kamili?

Skontaktowaliśmy się z polsko-brytyjską dziennikarką, Kasią Maderą, która na co dzień pracuje w serwisach informacyjnych BBC. Skomentowała dla nas wizytę Króla Karola III w Polsce, która jest ważna zarówno dla Polaków jak i Brytyjczyków.

- To bardzo ważna wizyta. Mimo że to już piąty raz w Polsce, to jest to pierwsza wizyta Karola jako Króla. Dodatkowy wymiar to fakt, że pierwszy raz brytyjski monarcha w ogóle odwiedza Auschwitz Birkenau, więc to jest bardzo symboliczne. Jest to też bardzo ważne dla niego osobiście, bo Król Karol III jest patronem organizacji Holocaust Memorial Day, stowarzyszenia organizującego dzień pamięci ofiar Holokaustu