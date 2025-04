Jerzy Gruza nie tylko cenił kobiece piękno, ale także płeć piękną doskonale rozumiał. Widać to było w jego twórczości – w serialach takich jak „Wojna domowa”, „Czterdziestolatek” czy nawet „Pierścień i róża” kreował wyraziste bohaterki, których losy śledziły miliony Polaków. Kobiety w jego produkcjach nie były tylko ozdobnikami – miały charakter, siłę i charyzmę. Może dlatego prywatnie również otaczał się takimi osobowościami.

O ile pierwsze dwa małżeństwa Gruzy pozostają niemal zupełnie nieznane, to jego trzeci związek z Grażyną Lisiewską był wyjątkowy pod wieloma względami. Nie przypominał klasycznego modelu małżeństwa, raczej układ, który działał na ich własnych zasadach. Przez 43 lata byli razem, a jednak każde żyło w swoim świecie. Mieli jedno dziecko - syna Pawła. Ona mieszkała w Gdańsku, on w Warszawie, i żadne z nich nie miało zamiaru zmieniać miejsca zamieszkania.

Nie rozstaliśmy się, życiowe sprawy nas rozdzieliły. Nie jest to sprawa rozwodowa, tylko sprawa odległościowa. Ona nie chce się przeprowadzić do Warszawy, a ja na Wybrzeże. Ale o rozwodzie nie ma mowy

– zapewniał w rozmowie z „Vivą” reżyser. Ich związek był bardziej partnerstwem niż klasycznym małżeństwem – z dużą dozą swobody, a może po prostu cichym porozumieniem, że miłość nie musi oznaczać rezygnacji z własnych przyzwyczajeń.

Gdy jego żona przebywała nad Bałtykiem, on w Warszawie otaczał się gronem pięknych, utalentowanych kobiet. Jego charyzma, dowcip i pewna nonszalancja sprawiały, że czuł się w ich towarzystwie niezwykle swobodnie.

– przyznał z żartem w rozmowie z „Playboyem”. Nie chodziło jednak o tanie podrywy – on po prostu wiedział, jak sprawić, by kobieta przy nim czuła się wyjątkowa.

Jedną z najważniejszych kobiet w jego życiu była Tatiana Sosna-Sarno – aktorka i prezenterka, z którą łączyła go niezwykle bliska relacja.

– wspominała aktorka w rozmowie z „Vivą”. Spekulacje były nieuniknione – ludzie szeptali, że to coś więcej niż przyjaźń, ale żadne z nich nigdy tego nie potwierdziło.

Gruza uwielbiał ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia, a jednocześnie wiedzieli, jak cieszyć się życiem. Miał w sobie magnetyzujący urok. Jak wspominał Andrzej Korzyński w rozmowie z „Panią”, Gruza:

Czy można powiedzieć, że Gruza prowadził podwójne życie? Być może. Trwał w małżeństwie z Grażyną Lisiewską, ale jednocześnie nie odmawiał sobie przyjemności bycia w towarzystwie innych kobiet.

Miał niewątpliwy talent do podrywania kobiet, fantastyczną umiejętność zwracania na siebie ich uwagi. Co potem z tym wyprawiał, to już tajemnice alkowy. Ale potrafił co wieczór pokazywać się z inną dziewczyną