Edward Miszczak odważnie o relacji z Hubertem Urbańskim: Nie przepadamy za sobą!

Program „Milionerzy” po raz pierwszy pojawił się w telewizji w 1999 roku i doczekał się kilkudziesięciu sezonów. I choć w historii ukochanego przez Polaków teleturnieju zdarzały się kilkuletnie przerwy w emisji, po latach „Milionerzy” znowu powracali na antenę i dawali uczestnikom szansę na wygranie miliona złotych. Od 2017 roku program na stałe zagościł na antenie TVN-u, jednak w 2025 roku TVN zrezygnował z licencji, uważając, że era tego teleturnieju ewidentnie się skończyła. Edward Miszczak, dyrektor programowy i członek zarządu Telewizji Polsat, był jednak innego zdania. Stwierdził, że potencjał programu wcale się nie wyczerpał, i postanowił wyemitować go w Polsacie. Nie wyobrażał sobie jednak, by program miał poprowadzić ktoś inny niż sam Hubert Urbański. Postanowił go więc ściągnąć do siebie.

Edward Miszczak i Hubert Urbański nie lubią się!

Edward Miszczak zbudował telewizję Polsat w bardzo prosty sposób. Zatrudnił lubiane gwiazdy, ale dał też ludziom sprawdzone programy, m.in.: „Taniec z gwiazdami”, „Randkę w ciemno”, „Awanturę o kasę” czy wspomnianych „Milionerów”. Dzięki temu Polsat jest obecnie najchętniej oglądaną telewizją w Polsce.

Jestem dumny z tej ramówki, z tego, że podoba się ona ludziom, mimo że nie ma nowości, bo zawartość kontentu nigdy do końca nie zależy od dyrektora programowego, bo albo są finansowi decydenci, albo są zarządy, które decydują. To jest biznesowe podejście i zawsze nowość to ryzyko. Mamy bardzo uniwersalne programy, które były hitami przez wiele lat, nawet w innych stacjach

– mówi „Super Expressowi” Edward Miszczak.

Dyrektor Polsatu w „Super Expressie” zdradził, że, zatrudniając w swojej stacji gwiazdy, nie patrzy na prywatne relacje. Jak się okazuje, z Hubertem Urbańskim nie lubią się od wielu lat.

Huberta Urbańskiego kochają wszyscy i nikt nie wyobraża sobie, żeby prowadził inny program niż „Milionerzy” czy też żeby inna gwiazda niż on go prowadziła. Przyznam się pani, że on ma inne tęsknoty, o których trochę wiem. W dodatku, proszę zobaczyć, my nie przepadamy za sobą. Ani ja za Hubertem, ani Hubert za mną. Rozstaliśmy się w „Tańcu z gwiazdami” bardzo emocjonalnie, wiele lat temu. Ale jak zobaczyłem, że konkurencja nie chce już korzystać z „Milionerów”, to pomyślałem sobie, że to jest ogromny błąd, że ktoś nie odczytał siły tego programu, że on dalej jest atrakcyjny, że nie ma lepszego prowadzącego niż Hubert Urbański. Lubię go czy nie lubię, ale wiem, że widzowie go lubią i to jest dla mnie najważniejsze. Jeśli ktoś dobiera gwiazdy, bo je np. lubi… Boże, trzeba się trochę nauczyć pokory

- powiedział „Super Expressowi” dyrektor Polsatu.

Kulisy negocjacji Urbańskiego z Polsatem. Będzie nowy program?

Dyrektor Polsatu widzi duży potencjał w Hubercie Urbańskim. Program „Milionerzy” to jedynie początek.

– Zabiegam bardzo o ludzi, jeśli czuję, że oni są niezbędni dla jakiegoś formatu. Myślę, że jak rozpocząłem negocjacje z Hubertem Urbańskim, to on nie wierzył w ani jedno słowo. A dzisiaj pracujemy razem i myślę, że to jest jakaś nowa era Huberta. On był jedną z pierwszych, czyli po latach ostatnią, gwiazdą, niezapraszaną, niepromowaną. A u nas jest pierwszy – mówi Miszczak. – Wydaje mi się, że pan Hubert nie spodziewał się, że taki dzień jeszcze nastąpi – dodał.

Czy zobaczymy Urbańskiego w jakimś nowym projekcie? – Nie jest powiedziane, że tak nie będzie. Proszę pamiętać, że w TVN-ie Hubert prowadził chyba wszystkie moje wielkie produkcje - kończy swoją wypowiedź Edward Miszczak.

