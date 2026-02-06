Afera w policji! Czterech funkcjonariuszy z zarzutami pobicia. Co ujawnili śledczy?

Czterech policjantów z woj. śląskiego znalazło się w poważnych tarapatach! Dwóch funkcjonariuszy z Tarnowskich Gór i dwóch z Piekar Śląskich usłyszało zarzuty pobicia mężczyzny. Sprawą zajmuje się prokuratura. Wobec mundurowych ruszyły już postępowania dyscyplinarne. Kulisy zdarzenia badają śledczy, a policja zapowiada zdecydowane konsekwencje.

Szczegóły zdarzenia i postawione zarzuty

Do zdarzenia doszło przed kilkoma dniami w Tarnowskich Górach. Jak ustalono, cała czwórka została zatrzymana przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska przekazała, że podejrzanym przedstawiono zarzuty z art. 158 Kodeksu karnego, czyli pobicia. Śledztwo w sprawie okoliczności zajścia prowadzi Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód.

Z ustaleń wynika, że reakcje zatrzymanych były różne. Dwóch podejrzanych odmówiło składania wyjaśnień, jeden nie przyznał się do winy, a kolejny przyznał się częściowo, jednocześnie umniejszając swój udział w zdarzeniu. Wobec wszystkich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledczy nie ujawniają na razie motywu działania sprawców.

Rozpoznanie sprawców i działania BSWP

Według katowickiej „Gazety Wyborczej” napastnicy byli zamaskowani. Pokrzywdzony, który jest osobą znaną miejscowej policji, miał jednak rozpoznać jednego z nich po głosie. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji ustaliło, że związek z pobiciem mogą mieć czterej policjanci z komend w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich. W chwili zdarzenia mieli być poza służbą.

Sprawa odbiła się szerokim echem także w samych strukturach policji. Na stronach internetowych obu komend opublikowano podobne komunikaty. Tarnogórska policja poinformowała, że „w związku z podejrzeniem naruszenia zasad etyki zawodowej policjanta, wynikających z okoliczności mogących wskazywać na popełnienie przestępstwa” komendant zawiesił dwóch funkcjonariuszy w obowiązkach, wszczął postępowanie dyscyplinarne oraz rozpoczął działania zmierzające do wydalenia ich ze służby.

Konsekwencje w strukturach policji

W naszych szeregach nie ma miejsca dla osób, które mają stać na straży bezpieczeństwa i prawa, sami łamią przepisy. W każdej takiej sytuacji wobec takiej osoby podejmowane są natychmiastowe kroki − oświadczyła tarnogórska policja. Postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy rozpoczął także komendant w Piekarach Śląskich.

W zależności od ustaleń prokuratorskiego śledztwa zostaną niezwłocznie podjęte dalsze, zdecydowane działania przewidziane przepisami prawa − dodano.

