Koszmar ministranta trwał latami. Ksiądz trafi do specjalnego rejestru przestępców

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-02-06 9:43

Państwowa Komisja do spraw Pedofilii podjęła decyzję w jednej z najgłośniejszych spraw dotyczących przestępstw seksualnych w polskim Kościele. Jak dowiedział się portal Onet, wydano postanowienie o wpisaniu księdza Jana W. z diecezji bielsko-żywieckiej do publicznego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Decyzja jest nieprawomocna, można od niej złożyć odwołanie do sądu.

Ksiądz

i

Autor: Pixabay.com

Ksiądz Jan W. oskarżony o krzywdzenie ministranta. Jest decyzja komisji ds. pedofilii

Postanowienie Państwowej Komisji ds. Pedofilii to krok, który może na zawsze zmienić status księdza Jana W. Jeśli decyzja się uprawomocni, duchowny zostanie wpisany do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Oznacza to, że jego imię, nazwisko, zawód oraz adres zamieszkania zostaną dożywotnio udostępnione publicznie. Każdy obywatel będzie mógł sprawdzić dane osoby, którą komisja uznała za winną popełnienia czynu zabronionego.

Jak informuje Onet, postanowienie zostało już doręczone obu stronom postępowania – księdzu W. oraz Januszowi Szymikowi. Teraz rozpoczyna się 30-dniowy okres, w którym mogą oni złożyć odwołanie od decyzji komisji do sądu. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu lub po prawomocnym oddaleniu ewentualnego odwołania, PKDP będzie mogła dokonać formalnego wpisu. Historia Janusza Szymika, który odważył się opowiedzieć o piekle, jakie miał zgotować mu duchowny, wstrząsnęła całą Polską. Mężczyzna twierdził, że jako ministrant był ofiarą kilkuset gwałtów.

Polecany artykuł:

Kiedy proboszcz wszedł na ambonę, złodzieje wtargnęli na plebanię. Ich łupem pa…

Przełomowe uprawnienia Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Tak działają nowe przepisy

Sprawa księdza Jana W. jest jednym z pierwszych przypadków, w których Państwowa Komisja ds. Pedofilii korzysta ze swoich nowych, rozszerzonych uprawnień. Od 2023 roku, na mocy znowelizowanej ustawy, komisja ma prawo prowadzić własne postępowania wyjaśniające w sprawach, które zostały prawomocnie uznane przez prokuratury i sądy za przedawnione. 

Co istotne, komisja może odstąpić od wyjaśnienia sprawy przedawnionej, jeśli tak chce osoba pokrzywdzona. Wola ofiary jest tu kluczowa. Jeżeli w toku postępowania komisja stwierdzi, że do przestępstwa faktycznie doszło, ma prawo skierować wniosek o wpisanie sprawcy do publicznego rejestru pedofilów.

Cecylia zginęła pod kołami pociągu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYKORZYSTYWANIE NIELETNICH
KSIĄDZ
DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA