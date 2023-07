W czwórkę pobili dwóch Gruzinów. Brutalne pobicie w Jaworznie

Pobicie Gruzinów w Jaworznie

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę (9 lipca) około godz. 18.00. Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie otrzymali zgłoszenie o pobiciu dwóch obywateli Gruzji przez czteroosobową grupę napastników. Jak się potem okazało było w niej dwóch mężczyzn w wieku 22 i 30 lat i dwie kobiety w wieku 21 i 23 lat. Do zdarzenia doszło w rejonie sklepu przy ul. Chopina w Jaworznie. - Po uprzednich utarczkach słownych, które rozpoczęły się już pod sklepem, sprawcy zaatakowali i dotkliwie pobili dwóch obywateli Gruzji. Jeden z pokrzywdzonych w ciężkim stanie trafił do szpitala. Drugi mężczyzna, chcąc obronić kolegę i odciągnąć sprawców, również został zaatakowany, w wyniku czego doznał obrażeń twarzy. Pomocy pokrzywdzonym udzieliła ekspedientka z pobliskiego sklepu, która usłyszała krzyki. Kobieta próbowała uchronić pobitego mężczyznę przed dalszymi ciosami oprawców i wciągnęła go na teren sklepu - opisuje dramatyczne zajście policja. Na miejsce wezwano policjantów, którzy zatrzymali czwórkę pijanych sprawców. Dodatkowo jedna ze sprawczyń znieważyła dwóch mundurowych, którzy przeprowadzali interwencję. Po badaniu stanu trzeźwości zatrzymanych okazało się, że mają od 2 do 3 promili alkoholu w organizmie. Wszyscy usłyszeli zarzuty za pobicie, a jedna ze sprawczyń również za znieważenie policjantów. Mają zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i policyjny dozór. Grożą im trzy lata więzienia.

