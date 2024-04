Ukradł z domu nóż i zamordował nim 13-letnią Patrycję, która była z nim w ciąży. Po wszystkim brał udział w jej poszukiwaniach. Dramatyczna zbrodnia na Śląsku

Był 12 stycznia 2021 r. Media społecznościowe obiegła informacja o zaginięciu 13-letniej Patrycji z Bytomia. Zniknięcie dziewczynki zgłosili na policję jej zaniepokojeni rodzice. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania nastolatki, w których uczestniczyła rodzina, policjanci z Piekar Śląskich, Bytomia, Knurowa i Katowic. Patrycji poszukiwał także on - Kacper, 15-letni już wtedy chłopak, który kiedyś spotykał się z dziewczyną. Był on także ostatnią osobą, jaka widziała się z 13-latką. W początkowych zeznaniach twierdził, że spotkanie zakończyło się wejściem Patrycji do autobusu i odjechaniem w nieznanym mu kierunku. Ale to, że kłamie, wyszło na jaw po zeznaniach świadka, który widział 15-latka razem z 13-latką w pojeździe komunikacji miejskiej. Kacper pękł. Śledczym przyznał, że zabił Patrycję, bo była z nim w ciąży, a on obawiał się konsekwencji i reakcji ojca. Wskazał, gdzie ukrył ciało dziewczynki. Było na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich, przykryte kartonami. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że Patrycja faktycznie była w ciąży, a bezpośrednią przyczyną jej śmierci był cios w samo serce. Oprócz tego otrzymała ponad 20 innych uderzeń nożem: w klatkę piersiową, brzuch, ręce, nogi. Kacper zabijał 13-latkę nożem, który ukradł z rodzinnego domu.

Chłopak dokonał tej makabrycznej zbrodni na dzień przed swoimi 15. urodzinami. Z tego względu po przyznaniu się do morderstwa, trafił do ośrodka dla nieletnich w Garwolinie, bo nie mógł podlegać odpowiedzialności karnej. Wkrótce sąd wydał postanowienie, według którego Kacper do 21. roku życia będzie przebywał w zakładzie poprawczym. Gdy chłopak je usłyszał, zaczął głośno płakać - na sali rozpraw płakali także jego rodzice i rodzice zamordowanej Patrycji. Pogrzeb trzynastolatki odbył się 22 stycznia 2021 r. Na jej nagrobnej płycie widnieje napis: Patrycja z synem Kubusiem.

