Zwłoki 18-latka w lesie w Tychach. Szukała go policja i zrozpaczona rodzina

Szukała go policja i zrozpaczona rodzina. Zwłoki 18-latka znaleziono w lesie w Tychach

W poniedziałek wieczorem, 22 kwietnia, doszło do makabrycznego odkrycia w rejonie osiedla Wygorzele w Tychach. Policjanci, którzy prowadzili intensywne poszukiwania zaginionego 18-latka, odnaleźli jego ciało na terenie jednego z kompleksów leśnych. Niestety, na pomoc dla młodego mężczyzny było już za późno, a przybyły na miejsce lekarz stwierdził jego zgon. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do śmierci 18-latka, ani co było bezpośrednią przyczyną zgonu. To, jak zapewniają śledczy, ma wyjaśnić zlecona przez prokuratora sekcja zwłok.

- Śledczy pod nadzorem prokuratora, który zlecił sekcję zwłok, będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności i przyczyny śmierci 18-latka. Dziękujemy za udostępnienie informacji o prowadzonych działaniach poszukiwawczych - przekazali na swojej stronie internetowej policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Gdzie szukać pomocy w sytuacji kryzysowej?

Pamiętaj – samobójstwo to nie rozwiązanie! Jeśli jesteś w kryzysie lub znasz osobę, która może potrzebować pomocy, zadzwoń na bezpłatny numer 800 70 22 22 lub wejdź na stronę zwjr.pl. To miejsca, w którym pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia innej osoby niepotrafiącej poradzić sobie z problemami. Życie warte jest rozmowy!

