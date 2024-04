Tragedia na DW919

Jeep zderzył się z fordem. Nie żyją dwie osoby, w tym dziecko. Duże utrudnienia!

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, 21 kwietnia na drodze wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Bargłówka (woj. śląskie). Na łuku drogi doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych: jeepa i forda. Niestety nie żyją dwie osoby. To 38-letnia kierująca fordem i jej 11-letnia córka. W miejscu wypadku panują duże utrudnienia.