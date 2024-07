Pierwsza Tesla Cybertruck została zarejestrowana w Polsce. To prawdziwa sensacja na drodze

To nie słoneczna Italia, a mała miejscowość w zachodniej Polsce. Turystyczny hit lata zachwyca wyjątkowym klimatem

Tesla Cybertruck waży 3 tony i w 4,3 sek. rozpędza się do 100 km/h, może holować nawet 5 ton, do tego paka o pojemności prawie 3,5 tys. litrów i możliwość zasilania prądem. Ma futurystyczny kształt Mimo to, udało się ją zarejestrować.

- Wiele osób myśli, że Tesli Cybertruck w Polsce i Europie zarejestrować się nie da, ale tutaj mamy przykład, że udało się to zrobić. Docelowa masa całkowita Cybertrucka w dowodzie to 4230 kg, co oznacza, że samochodem można się poruszać na kategorię prawa jazdy B. Samochód został zarejestrowany w polskim urzędzie, przeszedł przegląd, został ubezpieczony i można nim legalnie poruszać się po polskich drogach - mówi Daniel Grzyb, który miał okazję testować samochód w Częstochowie.

W samochodzie zmodyfikowano oświetlenie tak by dostosować go do warunków europejskich. Samochód wzbudził ogromne zainteresowanie w Częstochowie,podobnie było podczas Driftowych Mistrzostw Polski w Katowicach, które odbywały w dniach 20-21 lipca.

Pierwsza zarejestrowana Tesla Cybertruck w Śląskiem

Tesla Cybertruck, którą zarejestrowano w Polsce jeździ na tablicach rejestracyjnych z województwa śląskiego. Norbert Cała, miłośnik motoryzacji, w swoim internetowym podcaście mówi, że pojazd został kupiony jako używany za granicą i wprowadzono wiele poprawek, które umożliwiły jego rejestrację w Polsce.

Nie wiadomo jednak, czy to sprytnie dokonana rejestracja polegająca na "odstępstwach od warunków technicznych" czy żart z wykorzystaniem tablic rejestracyjnych z innego modelu Tesli. Tak twierdzi Tymon Grabowski z serwisu spidersweb.pl. W swoim tekście napisał, że tablice pochodzą z Tesli Model 3 Long Range. SWP1 to skrócone tablice śląskie z VI zasobu dla miasta Częstochowa, a baza ubezpieczeniowa UFG podaje „brak danych” dla tego numeru rejestracyjnego.

- "Albo to kit, albo jeszcze nie wprowadzono tych danych do bazy" - dodaje dziennikarz.

Tesla Cybertruck produkowana jest przez amerykańską markę Tesla od 2023 roku. Oficjalna prezentacja prototypu pierwszego w historii Tesli pickupa z napędem elektrycznym odbyła się 21 listopada 2019 roku.