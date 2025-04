Zarzuty korupcyjne dla lekarza. Szokujące, co znaleźli w mieszkaniu Wojciecha P.

Co tam się stało?

Myszków: Lekarz usłyszał zarzuty korupcyjne

Policjanci z KWP w Katowicach informują nas o szczegółowych wynikach szeroko zakrojonego śledztwa. Stróże prawa dowodzą, że Wojciech P., będąc lekarzem w jednym ze szpitali powiatowych na terenie województwa śląskiego, w październiku i listopadzie 2022 roku, przyjmował korzyści majątkowe w zamian za pomoc w załatwieniu spraw związanych z wykonywanym przez niego zawodem i pełnioną funkcją.

Ponadto pracując w jednej z przychodni wystawiał, w zamian za korzyść majątkową, orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami bez uprzedniego przeprowadzenia wymaganych badań. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw, prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego - informuje rzeczniczka prasowa KWP w Katowicach.

Śląsk: Przeszukanie mieszkania lekarza. Kolejne dowody w sprawie

W miniony poniedziałek (31 marca 2025 roku) policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Katowicach przeszukali miejsce zamieszkania i pojazdy podejrzanego Wojciecha P. Medyk będzie się musiał tłumaczyć z kolejnych odkryć.

W trakcie czynności stróże prawa znaleźli 40 sztuk amunicji, na które nie posiadał zezwolenia, dokumentację medyczną oraz gotówkę w wysokości 35 000 zł, którą zabezpieczyli na poczet przyszłych kar - wyjaśnia komisarz Sabina Chyra-Giereś z KWP w Katowicach.

Wojciech P. usłyszał dziewięć zarzutów dotyczących korupcji w związku z pełnieniem funkcji publicznej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, poplecznictwa oraz nielegalnego posiadania amunicji, do których Wojciech P. przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia.

- Każde z zarzucanych przestępstw zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8. Prokuratura skierowała wniosek do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 90 dni. Sąd zdecydował o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 200 000 zł, dozoru Policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do świadków oraz zakazu opuszczania kraju - podsumowuje rzeczniczka Śląskiej Policji.

