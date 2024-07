Tour de Pologne 2024. Mapa oraz trasa przejazdu V etapu

Po wymagającym czwartym etapie Kudowa-Zdrój - Prudnik, kolarze przeniosą się do Katowic, by rozpocząć piątą część wyścigu. Co ciekawe, zawodnicy wystartują 16 sierpnia ze stolicy województwa śląskiego, jak i zakończą w niej zmagania. Przed sportowcami dokładnie 187,6 km trasy, która będzie obfitowała w wiele podjazdów. Z pewnością świetnie w tej części wyścigu poczują się sprinterzy, choć prawdopodobnie nawet i dla nich nie będzie to łatwa wyprawa.

Pierwsza lotna premia LOTTO zostanie ulokowana już 21 km od Katowic w Jaworznie. Następnie na zawodników czekają piękne widoki, bowiem wjadą na teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Piąty etap rozpocznie się i zakończy w Katowicach, ale też będzie to etap wyjątkowy. Pojedziemy "Szlakiem Orlich Gniazd" – przejedziemy przez Mysłowice, Jaworzno, będziemy chcieli zaprezentować widzom i kolarzom Jurę Krakowsko-Częstochowską. Nie będzie to łatwy etap, ponieważ różnica przewyższeń wyniesie około 1500 metrów. Pod względem walorów turystycznych będzie to piękny etap, podobnie jak te na Dolnym Śląsku – przyznał Czesław Lang, tourdepologne.pl. Mapa trasy znajduje się pod galerią.

i Autor: Tour de Pologne Link: https://www.tourdepologne.pl/etap-5/