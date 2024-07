i Autor: CEZARY PECOLD/ SUPER EXPRESS Katarzyna W., mama Madzi z Sosnowca.

Mama Madzi poszła do pracy?

Zaskakujące wieści o Katarzynie W. Mama Madzi z Sosnowca musi spłacić ogromny dług. Odsetki rosły błyskawicznie

Przed laty sprawą Katarzyny W. żyła cała Polska. Obecnie, ponad dekadę po zabójstwie swojej córki Madzi, kobieta wciąż siedzi w więzieniu, odbywając karę za popełniony czyn. To nie wszystko. Mama Madzi z Sosnowca ma też do spłacenia ogromny dług, który rośnie wraz z odsetkami. Wygląda na to, że Katarzyna W. w więzieniu próbuje spłacić dług.