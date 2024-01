i Autor: MACIEJ GILLERT/SUPER EXPRESS, SHUTTERSTOCK

Matka Madzi ma komornika i potężne długi. Jest zbyt leniwa, by pracować za kratami?

Katarzyna W., czyli mama małej Madzi z Sosnowca, która odsiaduje wyrok za jej zabójstwo, ma potężne długi finansowe do spłacenia - informuje "Fakt". Jak się okazuje, kobieta musi pokryć koszty procesowe, co zostało zasądzone już w 2013 r. Jednak nic nie wskazuje na to, by Katarzyna W. lgnęła się do pracy w więzieniu, co umożliwiłoby spłatę należności.