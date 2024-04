Para BESTIALSKO znęcała się nad 34-latką. "Torturowali ją, pocięli, zamknęli w bagażniku"

Dramatyczny finał kłótni. 10-latek obraził się na kolegów, potem znaleziono go w lesie!

Dramat 34-latki. Przypadkowo poznana para zgotowała jej prawdziwy horror. "Znęcali się nad nią i torturowali ją"

W czwartek, 25 kwietnia, tuż przed godz. 6:00 dyżurny żywieckiej komendy policji otrzymał informację, że w Międzybrodziu Żywieckim siedzi przy drodze pobita kobieta. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Jak ustalili, była to 34-letnia mieszkanka powiatu bielskiego. 34-latka miała liczne obrażenia ciała, w tym rany cięte, które wskazywały na to, że ktoś się nad nią znęcał. Kobieta była wychłodzona, a kontakt z nią utrudniony. Jej stan był bardzo ciężki, dlatego na miejsce wezwano pogotowie. 34-latka trafiła do szpitala.

Policjanci od razu przystąpili do działania. Jak wynikało z ich ustaleń, 34-latka w feralną noc, poprzez swojego znajomego, poznała 44-letniego mężczyznę i jego 40-letnią partnerkę. Przez jakiś czas wspólnie jeździli samochodem po terenie powiatu bielskiego. Jednak w pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do kłótni. Wówczas mężczyzna dotkliwie ją pobił. Znęcając się nad nią, pociął całe jej ciało, a potem uwięził ją w bagażniku. Ostatecznie wyrzucił kobietę z samochodu wiedząc, że w tym stanie grozi jej śmierć. We wszystkim uczestniczyła jego partnerka. - Dzięki wspólnym działaniom kryminalnych z Żywca i Katowic, już w piątek oboje zostali zatrzymani i słyszeli zarzut usiłowania zabójstwa. W niedzielę, na wniosek śledczych i prokuratora, sąd aresztował ich na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im dożywotnie więzienie. Jak ustalili śledczy, 44-latek przeszłości był już karany za podobne przestępstwa - podsumowują policjanci.

