Szok! Tak się zmieniła Alicja Majewska. Nikt jej nie pozna bez słynnych loczków

Paulina Chylewska wraca do TVP. Mówi o Danucie Holeckiej

Totalna metamorfoza Alicji Majewskiej! Bez loków to inna kobieta

Alicja Majewska to niekwestionowana gwiazda polskiej piosenki. To ona wyśpiewała dla nas takie hity, jak: "Jeszcze się tam żagiel bieli", "Odkryjemy miłość nieznaną (Szabadaba da)", czy "Wszystko może się stać". Gwiazda kojarzona jest z burzą krótkich loczkó na głowie, to tak naprawdę obok głosu i uśmiechu, jej znak firmowy. Tymczasem Majewska zszokowała wszystkich totalną zmianę swojego wyglądu. Koniec loczków!

Majewska z długimi blond włosami pokazała się na swoim profilu na Instagramie. W sieci natychmiast zawrzało - fani w większości są zachwyceni metamorfozą swojej ulubienicy!

- Od jutra rozpoczynamy serię niespodzianek przygotowanych specjalnie dla Państwa przez @radiopogoda

Na początek efekt metamorfozy niezawodnego... ✨ - tak Majewska podpisała swoje zdjęcia po metamorfozie.

- Wygląda Pani teraz przepięknie i młodo!!!!!! Jestem pod wrazeniem - zawrzało w komentarzach.

- Pani Alicjo 😍 Szał i obłęd!!! Wspaniała metamorfoza 🙌❤️

- Piękne pani wygląda w długich włosach. Ale w swoich włosach Pani też pięknie wygląda❤️

- Wow! Spektakularna metamorfoza! 😍

- Pięknie Pani wygląda, świeżo 🌷 i młodzieńczo

Jednak część fanów wokalistki wolałaby, aby Majewska niczego nie zmieniała. Są tacy, którzy kochają te jej krótki loczki i nadal tylko taką chcą panią Alicję oglądać.

- A jednak loczki i ten piękny uśmiech to Pani znak firmowy! ❤️❤️❤️👏👏👏 Proszę się nie zmieniać, gdyż jwygląda Pani pięknie!😍

- Wolę panią w loczkach ❤️❤️❤️

- Loczki najpiękniejsze 😍

A Wam, która Alicja Majewska podoba się bardziej? Dajcie znać w sondzie na końcu tekstu.

Sonda Wolisz Alicję Majewską z loczkami, czy długimi blond włosami? Po metamorfozie wygląda obłędnie i młodziej! Tylko loczki! W obu wersjach wygląda świetnie