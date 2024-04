Wszedł na dach wieżowca i nie chciał zejść! Szokujące kulisy sprawy, ciało kobiety w mieszkaniu!

Bruno wyjechał na wymarzone wakacje do Indii. Nigdy nie wrócił do domu

Dlaczego ten mężczyzna wszedł na dach budynku i nie chciał z niego zejść, przez co aż kilkanaście godzin negocjowali z nim policyjni specjaliści? Sprawa z Jastrzębia-Zdroju może być rozwojowa. 31-letni mężczyzna jeszcze w niedzielę, 28 kwietnia początkowo otrzymali zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań w centrum miasta znaleziono zwłoki 78-letniej kobiety. Jak się okazało, najprawdopodobniej seniorka padła ofiarą przestępstwa. Potem w tym samym budynku rozegrały się inne dramatyczne sceny. Policjanci zostali wezwani do mężczyzny, który wszedł na dach tego dziesięciopiętrowego budynku i nie chciał zejść.

"Po kilkunastu godzinach intensywnych policyjnych działań, po 14.00 w poniedziałek, mężczyzna zszedł z dachu budynku. Trafił pod opiekę specjalistów"

Sytuacja groziła kolejną tragedią, do akcji wkroczyli policyjni negocjatorzy. Po aż kilkunastu godzinach udało się skłonić 31-letniego desperata do tego, by bezpiecznie zszedł z dachu. Jak podaje PAP, 31-latek jest spokrewniony z 78-latką, która została znaleziona martwa w mieszkaniu. „Od momentu zgłoszenia z mężczyzną rozmawiali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wyspecjalizowani i przygotowani do podejmowania czynności w tego typu sytuacjach. Z mężczyzną był utrudniony kontakt, początkowo nie chciał współpracować. Po kilkunastu godzinach intensywnych policyjnych działań, po 14.00 w poniedziałek, mężczyzna zszedł z dachu budynku. Trafił pod opiekę specjalistów" - poinformowała st. asp. Semik. Jak dodaje, ze względu na stan mężczyzny nie jest na razie możliwe jego przesłuchanie.

