Niedźwiedź brunatny grasuje pod Tarnowem. Fotopułapka zrobiła mu zdjęcia

Pod Tarnowem pojawił się niedźwiedź. Fotopułapka zrobiła mu zdjęcia

To nie żart, pod Tarnowem pojawił się niedźwiedź brunatny! Policja poinformowała, że drapieżnik grasował w rejonie wsi Łękawka (gmina Tarnów) i Łękawica (gmina Skrzyszów). Miś został uwieczniony na zdjęciach zrobionych przez fotopułapkę. Zaskakujący gość skusił się na pozostawioną przy fotopułapce przynętę w postaci jabłek. Nie wiadomo, skąd niedźwiedź przywędrował aż pod Tarnów, niemniej służby apelują do mieszkańców regionu o zachowanie ostrożności przy wizytach w lesie.

- W regionie tarnowskim pokazał się niedźwiedź brunatny. Zarejestrowała go kamera fotopułapki w rejonie Łękawki/Łękawicy. Miś nie wiemy skąd do nas przywędrował, jednak informujemy, aby w przypadku napotkania go podczas spacerów nie panikować i uważnie go obserwować i powoli się wycofywać, może niedźwiedź się wycofa i zejdzie z naszego szlaku, jeśli jest nami zainteresowany pozostawmy na szlaku nasz plecak i wycofujmy się powoli - napisała tarnowska policja. Poniżej zdjęcia niedźwiedzia zrobione przez fotopułapkę i dalsza część artykułu.

Jak się zachować w przypadku spotkania niedźwiedzia?

Niedźwiedzie w Polsce znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową. Przypadki ataków tych zwierząt na ludzi są w naszym kraju bardzo rzadkie, jednak w razie natknięcia się na niedźwiedzia należy unikać bezpośredniego spotkania i spokojnie się oddalić na odległość co najmniej 100 metrów. Pod żadnym pozorem nie można zwabiać go jedzeniem, czy podchodzić bliżej w celu zrobienia zdjęcia! Trzeba również pamiętać, że małe niedźwiadki zazwyczaj znajdują się pod ochroną dorosłej samicy, która może stać się agresywna, gdy poczuje, że jej potomstwo jest zagrożone.

