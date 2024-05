Matura 2024: matematyka rozszerzona. ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE do ściągnięcia. "Jedno zadanie i wyszłam" [RELACJA NA ŻYWO 15.05.2024]

MPK w żałobie po śmierci pana Józefa. Kierowca zginął w kraksie autobusów

Przez wiele lat pracował w krakowskim MPK i bezpiecznie przewoził pasażerów miejskiej komunikacji. Dzisiaj miało być podobnie, niestety stało się inaczej... W tragicznej kraksie dwóch autobusów zginął kierowca MPK pan Józef. Jego śmierć potwierdziło przedsiębiorstwo komunikacyjne, które pogrążyło się w żałobie po śmierci pracownika. Na znak żałoby strona internetowa MPK Kraków przybrała czarno-biały wygląd. Panu Józefowi poświęcono pożegnalny wpis, w którym spółka złożyła kondolencje bliskim zmarłego mężczyzny.

- W środę 15 maja ok. 4.30 na ul. Igołomskiej w Krakowie doszło do poważnego wypadku, w którym zginął nasz pracownik Pan Józef, wieloletni kierowca MPK SA w Krakowie. To dla nas tragiczna informacja, w którą aż trudno nam uwierzyć. Zmarły kierowca przez wiele lat swojej pracy służył mieszkańcom Krakowa prowadząc autobusy. Tego dnia także rozpoczął kolejny dzień tej służby. Zarząd MPK SA w Krakowie wraz z pracownikami przekazuje szczere kondolencje dla rodziny i bliskich zmarłego kierowcy - czytamy na stronie internetowej MPK. Poniżej dalsza część artykułu.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje

Ścieki przy stopniu Dąbie w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Utrudnienia w miejscu wypadku

Na skrzyżowaniu drogi S7 z ulicą Ptaszyckiego i ulicą Iglołomską, gdzie doszło do tragicznego wypadku, cały czas trwają utrudnienia. Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności zdarzenia. Objazd odbywa się przez ulicę Ujastek Mogilski. Z informacji małopolskiej policji wynika, że drugi z kierowców nie odniósł obrażeń. Badanie potwierdziło, że był on trzeźwy.