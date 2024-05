Wypadek śmiertelny na DK 94. Ciężarówka przewróciła się na drugi samochód

We wtorek, 14 maja w Gorzkowie pod Bochnią, na drodze krajowej nr 94 miał miejsce wypadek śmiertelny. W zdarzeniu uczestniczyły dwie ciężarówki. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, kierowca jednej z nich stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do przewrócenia się ciężarówki. Jak podaje Radio ESKA, samochód uderzył w ciężarówkę znajdującą się na sąsiednim pasie jezdni. Kierowca drugiego pojazdu gwałtownie odbił, przez co jego ciężarówka zjechała do rowu. Dzięki temu manewrowi udało się jednak uniknąć większego nieszczęścia.

Ofiarą śmiertelną wypadku jest kierowca pierwszej z ciężarówek. W stanie ciężkim trafił on pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, niestety jego życia nie udało się uratować. Na DK 94 przez wiele godzin po tragicznym zdarzeniu trwały utrudnienia w ruchu związane ze sprzątaniem miejsca wypadku oraz ustalaniem jego okoliczności. Niewykluczone, że przyczyną utraty przez kierowcę panowania nad ciężarówką było zasłabnięcie. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

