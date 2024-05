Warszawa - rekrutacje do: liceum, technikum, szkół branżowych

Rekrutacja do liceum, technikum, szkoły branżowej - rozpoczęła się w środę 15 maja. Uczniowie z Warszawy i szkół spoza stolicy do 29 maja, do godz. 15:00, mogą składać wnioski do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Jak to zrobić? Gdzie złożyć papiery do liceum i technikum na rok szkolny 2024/2025?

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Warszawie

Złóż wniosek o przyjęcie do liceum lub technikum:

Jeśli jesteś uczniem klasy ósmej, a twoja szkoła to: warszawska publiczna szkoła podstawowa – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL, następnie kod, który otrzymasz w swojej szkole podstawowej. Uzupełnij brakujące dane i załóż konto w systemie.

szkoła podstawowa niepubliczna, artystyczna lub spoza Warszawy – skorzystaj z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadź PESEL. Uzupełnij wszystkie dane i załóż konto w systemie.

Następnie wypełnij wniosek w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi m.st. Warszawa, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Ich listę ułóż w kolejności od tych, gdzie najbardziej chciałbyś się dostać, do tych najmniej upragnionych.

Dokumenty złóż w szkole pierwszego wyboru jednym ze sposobów:

osobiście: wniosek wraz z innymi dokumentami, które potwierdzają, że spełniasz wymagane kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Na przykład: oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o samotnym wychowywaniu, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

lub poprzez system.

Od 31 maja do 12 czerwca: odbędzie sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych

Od 31 maja do 12 czerwca: odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych.

Od 31 maja do 12 czerwca: sprawdzian uzdolnień kierunkowych - obowiązuje w oddziałach, które wymagają szczególnych, indywidualnych predyspozycji.

Od 31 maja do 12 czerwca: próby sprawności fizycznej do oddziałów:

sportowych,

mistrzostwa sportowego,

przygotowania wojskowego.

Do 14 czerwca: wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

Od 15 maja do 22 lipca: skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach. Skierowania na badania do lekarza medycyny pracy dostaniesz w szkole zawodowej, do której chcesz złożyć papiery. Wykaz przychodni znajduje się na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

Do 28 czerwca: drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych.

Do 2 lipca: wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

Szkoły ogłaszają listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki rekrutacji do liceum,technikum lub szkoły branżowej. Znajdziesz je w tej szkole, gdzie odbywał się Twój sprawdzian lub próba sprawności. Wyniki znajdziesz też w systemie.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawa.