Co za tragedia

Senior wpadł do zbiornika na zboże. Nie przeżył

60-letni mężczyzna wpadł do zbiornika na zboże. Niestety, nie przeżył. Zlecona przez prokuratora sekcja zwłok ma wyjaśnić, co się wydarzyło i w jaki sposób doszło do śmierci mężczyzny. Okoliczności wypadku bada również policja.