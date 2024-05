Sablewska tłumaczy się po wpadce. Niewiarygodne, co mówi

Maja Sablewska od lat radzi kobietom, na jakie ubrania mają stawiać, by prezentować się dobrze oraz modnie. W jej programie "10 lat młodsza w 10 dni" przeprowadza metamorfozy, które wzbudzają ogromne emocje. Jeden z ostatnich odcinków wywołał prawdziwą burzę w sieci.

Internauci nie zostawili suchej nitki na Mai Sablewskiej

W jednym z nowszych odcinków programu Sablewskiej gwiazda postanowiła podzielić się z fanami swoją radą dotyczącą tego, jak dobrze wyglądać podczas zakupów.

"Zobaczcie, jak to może wyglądać. Całkiem ładnie i stylowo. Bo każda kobieta, moje drogie panie, powinna wyglądać z klasą i elegancko" - powiedziała dumna z siebie Sablewska, a następnie zawiesiła na ramię dwie torebki.Po tym nagraniu w sieci zawrzało. Większość kobiet była oburzona radami Sablewskiej.

Sablewska zadowolona z szumu, jaki wywołała w sieci

Maja Sablewska w najnowszym wywiadzie dla portalu pudelek.pl postanowiła wyjawić, jak czuje się po burzy w sieci.

"Ja to rozumiem, że każdy może odbierać moje intencje według siebie samego. Cieszę się, że mnóstwo osób odebrało moje prawdziwe intencje. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby kobiety czuły się ze sobą dobrze i żeby wyglądały dobrze. Jeżeli mogę więc pokazywać tipy, które powodują, że ja się czuję dobrze i wyglądam dobrze, to będę to robić. Bez względu na to, jak odbierają to inni" - mówiła Sablewska.

Gwiazda nie kryła, że cieszy ją zainteresowanie ze strony fanów oraz mediów.

"Śmieję się, że z tego powstał viral. (...) I dobrze, niech się dzieje. (...) W Polsce takie historie nakręcają oglądalność i popularność. Ja mam do tego ogromny dystans. Jestem wdzięczna za każdy komentarz" - powiedziała wyraźnie dumna z siebie Sablewska.

