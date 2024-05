Nie żyje ostatni z poszukiwanych górników po wstrząsie w KWK Mysłowice-Wesoła

Tragiczny bilans wstrząsu w KWK Mysłowice-Wesoła. Nie żyje trzech górników

Nie żyje ostatni z poszukiwany górnik po wtorkowym (14.05.) wstrząsie w KWK Mysłowice-Wesoła. Te smutne informacje przekazała rano rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Aleksandra Wysocka-Siembiga.

- Górnik ten został znaleziony. Lekarz o godz. 7.20 stwierdził zgon. Rodzina została już powiadomiona - przekazała rzeczniczka PGG.

Wstrząs wysokoenergetyczny w kopalni Wesoła nastąpił w nocy z poniedziałku na wtorek około godz. 3.30 na poziomie 870 metrów w pokładzie 510. Jego energię określono na 7x10(6) dżula, co odpowiada magnitudzie 2,66 w popularnej skali Richtera. Górnik został zlokalizowany w pobliżu czoła przodka drążonego tam wyrobiska.

Przypominamy, w zagrożonym rejonie znajdowało się 15 górników, 11 udało się bezpiecznie wycofać. Dziewięcioro z tych górników z drobnymi obrażeniami trafiło do szpitali w woj. śląskim. Czterech górników zostało uwięzionych pod ziemią. Ratownikom górniczym przed godziną 9, udało się dotrzeć do jednego z górników. Mężczyzna był przytomny i w kontakcie, od razu trafił do szpitala urazowego w Sosnowcu. Również we wtorek, 14 maja, ratownikom udało się odnaleźć dwóch kolejnych górników. Niestety, obaj zmarli.

Źródło: PAP