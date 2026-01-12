Policja szuka uczestnika "Kuchennych Rewolucji"! Niewiarygodne, co mu zarzucają

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-01-12 10:22

36-letni Tomasz Ziemba, podejrzany o oszustwo oraz utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy, jest poszukiwany przez policję. W przeszłości był on uczestnikiem programu "Kuchenne Rewolucje". Mężczyźnie grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego.

Autor: Fleimax, Śląska Policja/ Pixabay.com
  • Tomasz Ziemba, właściciel restauracji, w której kilka lat temu nie powiodły się "Kuchenne Rewolucje", jest poszukiwany przez policję.
  • Program Magdy Gessler został przerwany przed finałową kolacją z powodu ogromnego chaosu, brudu i braku przygotowania załogi, a po powrocie restauratorka zastała zamknięty lokal.
  • Były właściciel jest poszukiwany w związku z zarzutami oszustwa oraz utrudniania kontroli inspekcji pracy; grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności

Właściciel lokalu z Piekar Śląskich poszukiwany listem gończym

Odcinek "Kuchennych Rewolucji" zrealizowany w lokalu w Piekarach Śląskich do dziś jest wspominany przez widzów jako przykład totalnego chaosu i braku profesjonalizmu ze strony uczestnika. Magda Gessler poddała się i przerwała rewolucję, a lokal ostatecznie upadł. Teraz sprawa wraca z powodu zaskakujących informacji na temat uczestnika show telewizji TVN. Jak podaje portal ślązag.pl, właściciel restauracji, Tomasz Ziemba, jest oficjalnie poszukiwany przez policję. Wydano za nim list gończy w związku z poważnymi zarzutami. 

Zarzuty dotyczą art. 286 § 1 kodeksu karnego, czyli oszustwa, oraz art. 225 § 2 kk, mówiącego o udaremnianiu lub utrudnianiu czynności kontrolnych inspekcji pracy.

Poszukiwanemu grozi 8 lat więzienia

Za popełnienie tych przestępstw mężczyźnie grozi surowa kara – nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego. Warto dodać, że w miejscu, gdzie znajdowała się feralna restauracja, dziś z powodzeniem działa już inny lokal gastronomiczny, prowadzony przez nowych właścicieli.

