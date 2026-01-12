Paraliż na autostradach A1 i A4. Seria wypadków ciężarówek utrudnia dojazd do Katowic

W nocy na autostradzie A4 w rejonie bramek w Żernicy (kier. Katowice) doszło do zdarzenia z udziałem ciężarówki, co może wciąż powodować spowolnienia.

Na autostradzie A1 w kierunku Katowic doszło do dwóch osobnych zdarzeń. Na 406. i 407. kilometrze ciężarówki uderzyły w bariery, blokując pasy ruchu i powodując duże utrudnienia.

Dwa wypadki ciężarówek w jednym miejscu! Paraliż na autostradzie A1 w kierunku Katowic

Jak informują służby, na 406. kilometrze autostrady A1 w kierunku Katowic samochód ciężarowy z nieznanych na ten moment przyczyn zjechał z drogi i z impetem wbił się w bariery energochłonne. To zdarzenie spowodowało natychmiastowe zablokowanie prawego i środkowego pasa ruchu. Kierowcy zostali zmuszeni do poruszania się wyłącznie pasem lewym, co błyskawicznie doprowadziło do powstania gigantycznego korka.

Niestety, to nie był koniec dramatycznych doniesień z tego odcinka. Zaledwie kilometr dalej, na 407. kilometrze, doszło do niemal identycznego zdarzenia. Kolejny pojazd ciężarowy również najechał na bariery, potęgując chaos i jeszcze bardziej tamując ruch. Na miejscu obu zdarzeń niezwłocznie pojawiły się patrole policji, straż pożarna oraz służby drogowe, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania mające na celu jak najszybsze usunięcie uszkodzonych pojazdów i odblokowanie trasy. Ruch w kierunku Katowic odbywa się z ogromnymi utrudnieniami.

To nie koniec problemów dla kierowców! Utrudnienia także na autostradzie A4

Problemy czekają na kierowców również na autostradzie A4. W nocy, w rejonie Punktu Poboru Opłat w Żernicy na pasach w kierunku Katowic, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Choć główne działania ratunkowe mogły już się zakończyć, służby ostrzegają, że w miejscu tym wciąż mogą występować spowolnienia w ruchu. Na jezdni mogą znajdować się pozostałości po wypadku, takie jak fragmenty karoserii czy plamy płynów eksploatacyjnych, które stwarzają dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W związku z serią tych niebezpiecznych incydentów, służby ratunkowe i drogowe nieustannie apelują do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność, zmniejszyli prędkość i uważnie obserwowali drogę, zwłaszcza podczas przejazdu przez punkty poboru opłat oraz w rejonach, gdzie doszło do wypadków. Warunki na drogach są trudne, a chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Zaleca się, w miarę możliwości, rozważenie alternatywnych tras objazdu.