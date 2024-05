Przełom w Kościele?! Chodzi o kobiety. Ważny apel metropolity

Poczta Polska zamyka oddział w zabytkowym gmachu. To "optymalizacja kosztów"

Przypomnijmy, że trzy lata temu papież Franciszek zdecydował, że kobiety mogą pełnić posługę przy ołtarzu. W sobotę (11 maja) do tej decyzji odniósł się metropolita katowicki, abp. Adran Galbas. W homilii, wygłoszonej podczas święceń prezbiteriatu w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, abp. Galbas zapowiedział, że świeckie kobiety, na równi z mężczyznami, będą pełnić posługę przy ołtarzu.

– Praktykujcie to, co Paweł, czyli dobrze rozumianą pracę ze świeckimi. Pozwólcie w Kościele działać świeckim. Także świeckim kobietom – mówił abp. Adrian Galbas. Czy to akt otwartości Kościoła dla kobiet czy może reakcja na kryzys tej instytucji?

Arcybiskup dodał: – To ciekawe, że w czterech spośród sześciu miejsc, w których Pryscylla zostaje wspomniana w Piśmie świętym, zawsze jest przed Akwillą. Prawdopodobnie odgrywała większą rolę w ewangelizacji u boku Pawła niż jej mąż Akwilla, mimo niższej pozycji kobiet w ówczesnym świecie. To piękny przykład – powiedział metropolita katowicki.

Czyżby zatem niedługo w polskich kościołach częstym widokiem miałaby być pomoc kobiet księżom podczas mszy? Posługa lektorska w Kościele Katolickim oznacza odczytywanie fragmentów Pisma Świętego w czasie mszy i nabożeństw. Akolita natomiast pomaga kapłanowi w sprawowaniu liturgii.

