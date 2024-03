Wszystkie skandale diecezji sosnowieckiej. O tych wydarzeniach mówiła cała Polska

Czy sosnowiecki kościół toczy poważna choroba, zwana hipokryzją? od jakiegoś czasu oczy całej Polski, a także świata skierowane są na diecezję sosnowiecką. Wszystko za sprawą afer, które wydarzyły się w diecezji w ostatnim czasie. Ba! Aferami z udziałem księży można by obdzielić pół Polski, jednak to w sosnowieckiej szafie najwięcej jest "ukrytych trupów".

W kuluarach mówi się, że przyzwolenie szło z góry, ale przecież Kościół w swej wieloletniej historii starał się tuszować niejedną sprawę. Przykłady? Bardzo proszę.

Amerykański dramat biograficzny "Spotlight" przedstawia historię dziennikarskiego śledztwa dziennikarzy „The Boston Globe” ,w sprawie tuszowania licznych przypadków molestowania seksualnego dzieci przez księży katolickich. Scenariusz napisany został na podstawie relacji dziennikarzy „Spotlight”, którzy w 2003 roku za ujawnienie skandalu otrzymali Nagrodę Pulitzera.

We francuskim Kościele biskup przyznał się do uprawiania rozbieranych spowiedzi, a kardynał do pedofilii, co wywołało głęboki kryzys we francuskim Kościele. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

