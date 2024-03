i Autor: Przemysław Gluma/SUPER EXPRESS, Art Service/SUPER EXPRESS

Kuria zajęła stanowisko

Tajemnicza śmierć mężczyzny na plebanii w Sosnowcu. Ważne słowa arcybiskupa. To przekazał rodzinie zmarłego

Od kilku dni oczy całej Polski ponownie skierowane są na Sosnowiec. Wszystko za sprawą tragicznego zdarzenia, do którego doszło w mieszkaniu księdza Krystiana K. Co wydarzyło się na plebanii? Z nieustalonych dotąd przyczyn zmarł młody mężczyzna. Sekcja zwłok nie dał odpowiedzi, co było przyczyną jego śmierci. Teraz arcybiskup Adrian Galbas zwrócił się do rodziny zmarłego.