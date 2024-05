Ratownicy namierzyli lampę poszukiwanego górnika. Nie ma z nim kontaktu

Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze akcja ratownicza. Choć obszar poszukiwań zawężono do kilku metrów kwadratowych, to wszystko zależy od tego, w jakim stopniu górnik został przysypany. Ratownikom górniczym udało się namierzyć lampę górniczą należącą do poszukiwanego górnika. Znajduje się w narożu przodka. Górnik prawdopodobnie znajduje się na początku wyrobiska przed pracującym tam wcześniej kombajnem. By dostać się do górnika, ratownicy muszą w bardzo trudnych warunkach usuwać zawalone fragmenty ściany.

- Udało się zlokalizować lampę. Ratownicy określili przypuszczalne położenie lampy, a zarazem prawdopodobne miejsce znajdowania się górnika. Jest to naroże czoła przodka. Ratownicy w dalszym ciągu czynią starania, aby tego górnika zlokalizować i odnaleźć (…) Nie ma z nim kontaktu - przekazał Rajmund Horst, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej, podczas konferencji prasowej.

Przypominamy, do wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła doszło we wtorek o godzinie 3:30 na poziomie 870 metrów. Miał on magnitudę 2,66 w skali Richtera. Został zlokalizowany około 40 metrów od czoła przodka. W zagrożonym rejonie znajdowało się 15 górników. 11 udało się wycofać, 9 z nich z nich wstanie stabilnym trafiło do szpitali w Jaworznie, Katowicach, Oświęcimiu, Sosnowcu i Tychach.

Ratownicy górniczy odnaleźli trzech górników, którzy zostali pod ziemią. Jednego jeszcze przed godziną 9:00 został przetransportowany na powierzchnię przytomny. Błyskawicznie został przewieziony do szpitala. Niestety, dwaj inni górnicy, do których dotarli ratownicy, nie przeżyli.

To drugi śmiertelny wypadek w mysłowickiej kopalni w 2024 r. 17 kwietnia w wyniku wstrząsu zginął jeden górnik, a ośmiu zostało poszkodowanych.

Źródło: PAP