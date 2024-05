Maciej Musiał z uniwersalnymi radami w "tych" sprawach

Maciej Musiał o swoich związkach niezbyt chętnie opowiada publicznie. Z doniesień medialnych wynika, że półfinalista ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami" ostatnio związany był z modelką Weroniką Targońską. Wcześniej z kolei Maciej Musiał miał spotykać się ze starszą od siebie pięknością - Natalią Uljasz, która w tym roku zaręczyła się z innym mężczyzną. Aktor o swoim życiu uczuciowym mówić nie lubi, ale nie oznacza to, że nie może udzielać rad, które mają zastosowanie w każdym związku. Niezależnie od tego, kto go tworzy. A przyznać trzeba, że refleksje Macieja Musiała brzmią wyjątkowo sensownie. Szczególnie do serca powinni wziąć jej sobie panowie, którzy często w "tych" sprawach poruszają się niczym słoń w składzie porcelany. Choć trzeba jasno podkreślić, że rady aktora mają zastosowanie uniwersalne, niezależnie od płci.

Maciej Musiał i jego kapitalny patent. Tak należy obchodzić się z kobietą

Często jest tak, że mężczyzna w "tych" kwestiach nie wie, jak obchodzić się z kobietą. Maciej Musiał ma kapitalny patent na to, jak się do tego zabrać. - Można zacząć od pytania o tę drugą osobę, a dopiero potem zacząć mówić o sobie, żeby stworzyć taką bezpieczną przestrzeń na zasadzie: "hej, chciałbym o tym porozmawiać, wiem, że to może być trudny temat, ale chce być bliżej, otwórzmy się i jestem bardzo ciekawy, co lubisz, co na przykład mógłbym ja robić lepiej dla ciebie, czy masz jakieś marzenia, czy masz jakieś fantazje, czy jest rodzaj dotyku, który bardziej lubisz, czy mógłbym ci w czymś pomóc" i kiedy ta druga osoba się wypowie pierwsza, to wtedy mozna jakby zacząć mówić o sobie - tłumaczył Maciej Musiał. Rozmawiająca z półfinalistą programu "Taniec z gwiazdami" podcasterka Natalia Kusiak pozytywnie odnosiła się do jego wywodu, dwukrotnie wtrącając, że to, co mówi aktor jest "fajne". Warto zatem porady Macieja Musiała wziąć sobie do serca.

W naszej galerii prezentujemy, jak przypakował Maciej Musiał

Sonda Weźmiesz sobie rady Macieja Musiała do serca? Pewnie Nie sądzę