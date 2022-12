Maciej Musiał zabrał ukochaną do Wiednia. Jego dziewczyna to modelka, która zachwyca urodą

Beata Pawlikowska krytykuje świąteczne obyczaje. Zwraca się do Boga! Dostało się choince i karpiowi

Maciej Musiał to jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, któremu największą rozpoznawalność przyniosła rola Tomka Boskiego w serialu TVP2 "Rodzinka.pl". Jego kariera aktorska rozpoczęła się, gdy był jeszcze dzieckiem. Występował w produkcjach takich jak m.in. "Ojciec Mateusz", "Plebania" czy "Ranczo". Widzowie mogli go również zobaczyć w serialu "Wiedźmin" i "1899" produkcji Netflixa.

Kim jest dziewczyna Macieja Musiała? Weronika Targońska zachwyca urodą

Maciej Musiał może pochwalić się gronem wiernych fanek. Niestety, wszystko wskazuje na to, że serce przystojnego aktora jest już zajęte! Kilka miesięcy temu portal Pudelek poinformował, że Musiał spotyka się z piękną modelką, Weroniką Targońską. Dziewczyna ma na swoim koncie wiele współprac ze znanymi markami i zachwyca niebanalną urodą. Para podobno spędziła razem urlop na Islandii, a później na Ibizie. Teraz wybrali się do Wiednia, gdzie odwiedzili jarmark świąteczny, jeździli na łyżwach, próbowali lokalnej kuchni i słuchali muzyki na żywo. Jedno i drugie pochwaliło się pięknymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Co prawda na profilu Weroniki nie było Maćka, a na profilu Maćka Weroniki, ale ujęcia z karuzeli, które pokazali, zdradziły wszystko.

Zobaczcie fotografie Maćka Musiała i Weroniki Targońskiej! Pasują do siebie?

i Autor: Instagram/@maciejmusial_official, @weronika.targonska