Tomasz Gregorczyk, występujący również pod pseudonimem Tomash, ma 21 lat. Kilka lat temu zadebiutował na wielkiej scenie "The Voice Kids", zostając także jednym z członków zespołu "4Dreamers", który zyskał niemałą rozpoznawalność w Polsce. Artysta nadal nagrywa nowe utwory, pisze teksty piosenek, niedawno próbował swoich sił w preselekcjach do konkursu Eurowizja. Postanowił również udzielać się społecznie. W związku z tym wziął udział w konferencji, zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+, który sprawdza tysiące placówek na terenie Polski, a uczniowie oceniają, czy ich szkoła jest bezpieczna i wspierająca dla wszystkich, niezależnie od płci czy orientacji seksualnej. Wyniki przedstawiono po raz pierwszy w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyniki były następujące: ok. 50% stwierdziło, że atmosfera w ich szkole jest dobra, ale aż 41% padło ofiarą lub było świadkiem przemocy ze strony rówieśników, spowodowanej orientacją lub tożsamością płciową. Podczas spotkania głos zabrał m.in. właśnie Tomasz Gregorczyk, który zdecydował się na odważne wyznanie. Gwiazdor "The Voice Kids" i "4Dreamer" przyznał, że sam był ofiarą przemocy.

Wyzywali go od "peda*ów", nauczyciele milczeli. Szokujące wyznanie gwiazdy "The Voice Kids" i "4Dreamers"

Tomek Gregorczyk, ps. Tomash, otwarcie opowiedział o tym, co spotkało go w szkole podstawowej, do której uczęszczał. Padł ofiarą wyzwisk i dyskryminacji ze względu na swoją odmienność. - Ja sam byłem w nieprzyjaznej podstawówce. Od zawsze jak ktoś śpiewał, to automatycznie był nazywany "peda*em" - zaczął Gregorczyk.

- W szkole nie miałem wtedy żadnego wsparcia od nauczycieli, którzy nie wyciągali żadnych konsekwencji wobec hejtujących mnie osób. Nie miałem też z kim porozmawiać, ponieważ pani pedagog była katechetką. (...) Na szczęście trafiłem do liceum, które było bardzo otwarte. Myślę, że dlatego Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ to jest ważny projekt i cieszę się, że mogę się w niego zaangażować - przyznał Tomasz Gregorczyk.

Placówki, które zostały najwyżej ocenione w rankingu, otrzymały nagrody w postaci Tarcz Zaufania. Podpisała je wiceministra edukacji i pełnomocniczka ministry edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów, Paulina Piechna-Więckiewicz. Najlepszymi szkołami okazały się: I Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Bednarska" w Warszawie - pierwsze miejsce, XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie - drugie miejsce, a także III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu - trzecie miejsce. Gratulujemy!

