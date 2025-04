Poruszająca historia

12-letni Arek dziękuje chirurgom z Gliwic. "Lekarze przyszyli moje paluszki"

To była chwila. Jeden nieostrożny ruch i siekiera trafiła 12-letniego Arka w rękę. Ostrze odcięło mu dwa palce. Chłopiec najpierw trafił do szpitala w Kolbuszowej, a potem w Rzeszowie. Pomogli mu dopiero lekarze z Gliwic. Arek trafił do szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach, a tam zespól lekarski dr Tadeusza Bilnickiego.