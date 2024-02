"Sprawa matki Madzi" hitem Netflixa! Serial współprodukowany przez „Super Express” podbija świat

Wrzucili strażaka do wody! Wszystko się nagrało. O co chodzi?

Sprawa Madzi z Sosnowca wraca. Ta sprawa w 2012 roku wstrząsnęła Polską. Teraz powstał serial „Sprawa matki Madzi”, który można obejrzeć na Netflixie

Dramat z Sosnowca przez niemal rok nie schodził z czołówek programów informacyjnych. Katarzyna W. oszukała wszystkich – męża, rodzinę, setki osób zaangażowanych w poszukiwanie jej dziecka, jak też miliony widzów i czytelników, towarzyszących emocjonalnie matce, której porwano córkę Madzię. A kiedy okazało się, że dziewczynka nie żyje, sympatia społeczna była do tego stopnia po stronie Katarzyny W., że trudno było uwierzyć, iż zamordowała z zimną krwią…

Zainteresowanie mediów pomogło rozwiązać sprawę Madzi. Produkcja ZPR Media przypomina sławne zabójstwo w Sosnowcu

Ta zbrodnia, jedna z najgłośniejszych we współczesnych medialnych czasach, możliwa była do udowodnienia w dużej mierze dzięki mediom. I to właśnie o ich roli w produkcji zrealizowanej przez ZPR Media – przy wydatnej pomocy „Super Expressu” - opowiadają byli i obecni dziennikarze zaangażowani w to śledztwo m. in.: Robert Jałocha (TVN), Przemysław Gluma (Super Express), Katarzyna Kapusta- Gruchlik (Dziennik Zachodni, obecnie Super Express), czy Dorota Stabik (Polskie Radio Katowice). To ważną rolę mediów w wyjaśnieniu tego zabójstwa podkreśla prowadzący sprawę prokurator Zbigniew Grześkowiak oraz nie tylko policyjni eksperci… Grześkowiak mówi wprost, że gdyby nie zainteresowanie dziennikarzy, nie miałby środków finansowych na specjalistyczne badania biegłych, a więc na finalny dowód zbrodni.

Klasyczny docu crime, który nie zawiedzie zwolenników gatunku. "Sprawa matki Madzi" już jest hitem

Celem realizatorów „Sprawy matki Madzi” było nie tylko odtworzenie klimatu tej brutalnej historii, w dużej mierze dzięki materiałom archiwalnym i wielostopniowym inscenizacjom, ale także emocji bohaterów uczestniczących w relacjonowaniu tragedii… Czteroodcinkowy serial to klasyczny docu crime, który nie zawiedzie zwolenników gatunku. Co już widać w rankingach po pierwszych dniach od premiery.

