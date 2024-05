Dziś wielki marsz pamięci dla Kamilka z Częstochowy. Mija rok od śmierci 8-latka

To nie Włochy, to mała miejscowość w Polsce. W wakacje może stać się prawdziwym turystycznym hitem. Mamy zdjęcia!

Rok temu skatowany Kamilek z Częstochowy przegrał heroiczną walkę o życie. Dziś całe miasto upamiętni chłopczyka i w manifestacji sprzeciwi się przemocy wobec dzieci

Rok temu cały kraj obiegła rozrywająca serce informacja: po 35 dniach walki w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zmarł 8-letni Kamilek z Częstochowy. Śmierć dziecka nastąpiła w męczarniach i niewyobrażalnym bólu. Chłopiec przez wiele lat był ofiarą przemocy domowej ze strony ojczyma, Dawida B. Ludzie wokół nie reagowali na cierpienie chłopca, mimo, że dziecko chodziło do szkoły posiniaczone, a nawet przyszło do niej ze złamaną ręką. 29 marca 2023 r. doszło do tragedii: ojczym skatował Kamilka, bo ten przez przypadek zrzucił jego telefon ze stołu. Tylko, że tego rodzaju sadyzmu otoczenie nie mogło już zignorować. Dawid B. "za karę" polewał dziecko wrzątkiem z czajnika i posadził je na rozgrzanym piecu. 8 maja poparzony i niewyobrażalnie skrzywdzony chłopiec umarł w szpitalu. Matka chłopca nie zrobiła nic, aby pomóc chłopcu, nie podjęła próby, żeby ulżyć mu w cierpieniu.

- Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi - przekazało rok temu Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

W środę, 8 maja 2024 r., dokładnie rok po tych tragicznych wydarzeniach, ulice Częstochowy wypełnią się ludźmi, którzy upamiętnią ból, mękę, a przede wszystkim życie Kamilka, które w brutalny i niesprawiedliwy sposób zostało przerwane. O godz. 13:00 uczestnicy marszu spotkają się przy grobie dziecka na cmentarzu Kule.

O godz. 14:00 manifestacja przeniesie się pod Sąd Okręgowy, potem przejdzie pod MOPS i Specjalną Szkołę Podstawową nr 28 w Częstochowie. – Miejsca przemarszu są symboliczne. Odwiedzimy instytucje, które zawiodły, które nie pomogły dziecku i nie widziały jego dramatu – przekazał "Faktowi" Piotr Kucharczyk z Fundacji To ja-Dziecko im. Kamilka Mrozka. Mężczyzna będzie miał specjalne wystąpienie w trakcie uroczystości. Podczas marszu głos ma również zabrać obecna Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak. Całe wydarzenie zamknie uroczysta msza święta, odprawiona o godz. 17:00 na Jasnej Górze.

Źródło: "Fakt"

W GALERII PONIŻEJ ZOBACZYSZ ZDJĘCIA Z POGRZEBU SKATOWANEGO DZIECKA. KAMILEK SPOCZĄŁ POD KOŁDERKĄ Z BIAŁYCH RÓŻ. ROZDZIERAJĄCE SERCA POŻEGNANIE 8-LETNIEGO CHŁOPCA:

Kamilek z Częstochowy w objęciach pluszowego misia. Nikt go już nie skrzywdzi