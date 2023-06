i Autor: Art Service/ Super Express Ojciec robi wszystko, by brat zakatowanego Kamilka nie wrócił do matki. Dramatyczna walka

Sąd będzie decydować

Sąd Rodzinny w Częstochowie zdecyduje czy matce skatowanego Kamilka z Częstochowy zostaną odebrane prawa rodzicielskie do piątki dzieci. O brata Fabianka walczy pan Artur, biologiczny ojciec chłopca. Wraz z jego przyrodnią siostrą zrobią wszystko, by chłopiec nie musiał dorastać w domu dziecka. To niestety nie będzie jednak proste.