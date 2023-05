Siostra Kamilka będzie się starać o opiekę nad jego bratem. "Żeby nie był w placówce, bo wiem jak to jest"

Przyrodnia siostra Kamilka, będzie walczyć o drugiego brata

Gdy sprawa brutalnego maltretowania 8-letniego Kamilka z Częstochowy wyszła na jaw, decyzją sądu pozostała piątka rodzeństwa chłopca została zabezpieczona i trafiła do pieczy zastępczej, a także do placówek opiekuńczo-wychowawczych. W takiej placówce obecnie przebywa 7-letni Fabian, brat zmarłego 8 maja Kamila.

Gdy mimo heroicznej walki lekarzy o życie 8-latka, chłopiec zmarł pani Magda obiecała bratu, że będzie się uśmiechać dla niego. Ale nie tylko to.

W rozmowie z reporterem Uwagi, zapewniła, że zrobi wszystko aby jej drugi przyrodni brat Fabian miał szczęśliwe dzieciństwo.

- Postaram się, żeby Fabian miał normalne dzieciństwo, Zrobimy wszystko, by zabrać go z placówki. Gdyby nie chcieli, żeby Fabian był z tatą, to ja się będę starała. Tak, żeby nie był w placówce, bo wiem jak to jest - mówiła w rozmowie z reporterem pani Magda.

Kobieta sama miała trudne dzieciństwo. Trafiła do domu dziecka. Dopiero dwa lata temu odszukała swojego biologicznego ojca, a na początku roku poznała swoich przyrodnich braci, 8-letniego Kamilka i 7-letniego Fabianka.

- Najgorszy był brak rodziny i wyzywanie od sierot, to mnie zawsze najbardziej bolało - wspomina tamten okres w swoim życiu pani Magda.

Jak sama przyznaje ze łzami w oczach, nigdy nie wyobrażała sobie że będzie żegnać brata. - Za szybko odszedł. Żałuję, że to się stało - przyznała.

8-letni Kamilek odszedł w ciszy. "Ani przez chwilę nie cierpiał"