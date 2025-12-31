Śmierć ciężarnej pacjentki w prywatnej klinice. Zarzuty dla dwóch pielęgniarek

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-31 8:03

Sprawa tragicznej śmierci pacjentki w Centrum Medycznym „Esculap” w Bielsku-Białej ma swój dalszy ciąg. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ, która prowadzi śledztwo w sprawie, poinformowała o postawieniu zarzutów kolejnym dwóm osobom z personelu medycznego. Chodzi o dwie pielęgniarki, którym śledczy zarzucają nie tylko narażenie pacjentki na utratę życia, ale również fałszowanie dokumentacji medycznej.

pielęgniarka

i

Autor: unsplash.com/ Creative Commons
  • Dwie pielęgniarki z Centrum Medycznego „Esculap” w Bielsku-Białej usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym śmierci pacjentki w maju 2025 roku.
  • Jedna z nich jest podejrzana o narażenie pacjentki na utratę życia i fałszowanie dokumentacji medycznej. Druga usłyszała zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumentach.
  • Podejrzane nie przyznały się do winy. Prokurator zawiesił jedną z pielęgniarek w wykonywaniu zawodu i zastosował wobec niej dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe.

Śmierć ciężarnej pacjentki w klinice Esculap. Pielęgniarka miała operować pacjentkę we wstrząsie bez lekarza

Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci ciężarnej pacjentki w bielskiej klinice nabiera tempa. Jak informuje Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ, 59-letnia pielęgniarka usłyszała zarzut narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych, kobieta dopuściła czynu o niewyobrażalnej wręcz nieodpowiedzialności. Miała przystąpić do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego u pacjentki, która znajdowała się we wstrząsie, i to bez obecności lekarza.

Zgodnie z kodeksem karnym jest to czyn z art. 160 § 2 k.k. To właśnie na pielęgniarce, jako osobie zobowiązanej do opieki nad pacjentem, ciążył szczególny obowiązek, którego, zdaniem prokuratury, nie dopełniła.

Polecany artykuł:

Nie żyje 70-latka. Strażacy weszli do zadymionego domu i dokonali strasznego od…

Pielęgniarki chciały ukryć prawdę o śmierci pacjentki?

To jednak nie koniec listy zarzutów. Zarówno 59-letniej pielęgniarce, jak i jej młodszej, 40-letniej koleżance, prokurator zarzuca poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej, co stanowi przestępstwo z art. 271 § 1 k.k. Obie podejrzane, jak przekazuje prokuratura, nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystały z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Śledczy nie pozostali jednak bezczynni. Wobec 59-latki, na której ciążą najpoważniejsze zarzuty, zastosowano szereg środków zapobiegawczych. Prokurator zdecydował o oddaniu jej pod dozór policji, zakazie kontaktowania się ze świadkami w sprawie oraz o poręczeniu majątkowym. Co najważniejsze, kobieta została zawieszona w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

Śledztwo w sprawie śmierci pacjentki wciąż trwa. Za zarzucane czyny pielęgniarkom grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Sprawa jest rozwojowa, a prokuratura bada wszystkie okoliczności, które doprowadziły do tragedii z 29 maja 2025 roku.

Super Express Google News
Potężny atak zimy w Polsce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
PIELĘGNIARKA
ŚMIERĆ KOBIETY