W pożarze domu jednorodzinnego w Myszkowie zginęła 70-letnia kobieta.

Przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora, z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

Służby apelują o ostrożność w sezonie grzewczym, wskazując, że awarie urządzeń grzewczych i instalacji elektrycznych są częstą przyczyną pożarów.

Pożar w Myszkowie. Nie żyje 70-letnia kobieta

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek, 29 grudnia, około godziny 9:40. Właśnie wtedy dyżurny myszkowskiej komendy policji odebrał zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym na terenie Myszkowa. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz jednostki straży pożarnej. Jak informują lokalne służby, po dotarciu na miejsce zastano już bardzo mocne zadymienie, które wydobywało się z wnętrza domu.

Niestety, najgorszy scenariusz potwierdził się bardzo szybko. Podczas akcji gaśniczej strażacy wewnątrz mieszkania odnaleźli ciało 70-letniej kobiety. Mimo podjętych działań, życia seniorki nie udało się uratować. Widok, jaki zastali ratownicy, musiał być wstrząsający.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowały służby pod nadzorem prokuratora. Policjanci z myszkowskiej komendy przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia. Kluczowa dla wyjaśnienia sprawy będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który również brał udział w czynnościach. Jego zadaniem będzie ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną zaprószenia ognia i czy do śmierci 70-latki mogły przyczynić się osoby trzecie.

Policja apeluje o ostrożność. Sezon grzewczy zbiera śmiertelne żniwo

Tragedia w Myszkowie to kolejny dramatyczny przykład niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą sezon grzewczy. Myszkowska policja, w oficjalnym komunikacie, ponownie zaapelowała do mieszkańców o zachowanie szczególnej rozwagi.

- Apelujemy o rozwagę i właściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz prawidłowe zabezpieczanie instalacji elektrycznych, których awarie często są jedną z przyczyn pożarów – czytamy w komunikacie policji. Funkcjonariusze przypominają, że każde urządzenie, niezależnie od tego, czy jest zasilane prądem, gazem czy paliwem stałym, może stanowić potencjalne zagrożenie. Regularne przeglądy kominiarskie, sprawdzanie stanu technicznego piecyków i grzejników oraz dbałość o drożność instalacji elektrycznej to podstawowe zasady, które mogą uratować życie i dobytek.