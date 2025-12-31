Dodaj do kawy w sylwestra, a nie pójdziesz spać do białego rana. Daje kopa i sprawia, że nie chce się spać

Kawa to naturalny środek pobudzający, ale co zrobić, by jej działanie było jeszcze mocniejsze i dłuższe?

Bariści polecają Robustę, jednak istnieje zaskakujący dodatek, który zintensyfikuje pobudzenie.

Chili w kawie to sekret, który daje energię na wiele godzin i przyspiesza metabolizm.

Odkryj, jak ten nietypowy składnik może odmienić Twoje poranki i nie tylko!

Dodaj to do kawy, a będzie jeszcze mocniejsza. Daje kopa na kilka godzin

Kawa to naturalny środek pobudzający. Dzięki zawartości kofeiny kawa blokuje w mózgu działanie adenozyny, która odpowiada na poczucie senności i zmęczenie. W dużym skrócie kawa niczym stymulant układu nerwowego wysyłający sygnał do organizmu o gotowości. Prowadzi do wzrostu neuroprzekaźników takich jak dopamina i adrenalina, które zapewniają natychmiastowy przypływ energii. Choć kawa uchodzi za bezpieczny sposób na pobudzenie to nie warto przesadzać z jej ilością. Eksperci wskazują, że bezpieczna dawka kawy dla dorosłego człowieka to około 4-5 filiżanek na dobę. - Umiarkowane spożycie kawy ma zdecydowanie pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia, nawet u starszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Pozytywny wpływ codziennego spożycia kawy nie ogranicza się wyłącznie od układu krążenia. Jednoznaczne wyniki wskazują również na redukcję ryzyka chorób układu pokarmowego, wątroby, a nawet choroby Parkinsona. Dane analizowano w podgrupach, porównując wyniki dla osób niepijących kawy w ogóle, spożywających małe ilości — 1 filiżanka dziennie, umiarkowane 2-3 dziennie, a nawet bardzo duże - ponad 8 filiżanek dziennie. Dla większości kategorii problemów zdrowotnych wykazano ochronny wpływ spożycia kawy z wyjątkiem ciąży, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz ryzyka złamań kości u kobiet - powiedział kardiolog dr Sławomir Powierża na łamach medonet.

Przed nami najdłuższa noc w roku, czyli sylwester. Z tej okazji wiele osób poszukuje sprawdzonych sposobów na dodanie sobie energii. Część z nich sięgnie po kawę. Bariści wskazują, że najsilniejsza kawa to ta parzona z dużej liczby ziaren Robusty. Ma ona aż dwa razy więcej kofeiny niż klasyczna Arabika. W ostatnim czasie popularne stają się dodatki do kawy. To już nie tylko mleko oraz syropy, ale nawet masło, które polecała Anna Lewandowska. Słodkie syropy dodane do kawy podnoszą cukier i mogą odpowiadać za skoki energii i nawet prowadzić do senności. Zawierają one również sporo kalorii. Jeżeli szukasz pomysłu na wzmocnienie kawy to dodaj do niej chili. Świetnie pobudza i wzmacnia działanie kawy. Szczypta chili dodaje energii i sprawia, że organizm pracuje na wyższych obrotach. Dodatkowo zawartość kapsaicyny zwiększa termogenezę, czyli proces produkcji ciepła w organizmie, co przyspiesza spala nie kalorii.

Chili możesz dodawać zarówno do klasycznej, czarnej kawy, jak i tej z mlekiem. Wystarczy pół łyżeczki chili dodane od razu po zaparzeniu (ale przed wlaniem mleka).