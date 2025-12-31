Dodaj do kawy w sylwestra, a nie pójdziesz spać do białego rana. Daje kopa i sprawia, że nie chce się spać

Już dzisiaj najbardziej zabawowa noc w roku! Hucznie pożegnamy 2025 rok i z nadziejami przywitamy nowy. Wiele osób z tej okazji wybierze się na sylwestrowe bale, imprezy lub domówki do znajomych. Co jednak, gdy złapie nas senność? Zdradzamy przepis na kawę, która da Ci podwójnego kopa. Bez procentów, sama natura, a działa rewelacyjnie. Wypij taką kawę przed zabawą sylwestrową i świętuj do rana.

  • Kawa to naturalny środek pobudzający, ale co zrobić, by jej działanie było jeszcze mocniejsze i dłuższe?
  • Bariści polecają Robustę, jednak istnieje zaskakujący dodatek, który zintensyfikuje pobudzenie.
  • Chili w kawie to sekret, który daje energię na wiele godzin i przyspiesza metabolizm.
  • Odkryj, jak ten nietypowy składnik może odmienić Twoje poranki i nie tylko!

Dodaj to do kawy, a będzie jeszcze mocniejsza. Daje kopa na kilka godzin

Kawa to naturalny środek pobudzający. Dzięki zawartości kofeiny kawa blokuje w mózgu działanie adenozyny, która odpowiada na poczucie senności i zmęczenie. W dużym skrócie kawa niczym stymulant układu nerwowego wysyłający sygnał do organizmu o gotowości. Prowadzi do wzrostu neuroprzekaźników takich jak dopamina i adrenalina, które zapewniają natychmiastowy przypływ energii. Choć kawa uchodzi za bezpieczny sposób na pobudzenie to nie warto przesadzać z jej ilością. Eksperci wskazują, że bezpieczna dawka kawy dla dorosłego człowieka to około 4-5 filiżanek na dobę. - Umiarkowane spożycie kawy ma zdecydowanie pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia, nawet u starszych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Pozytywny wpływ codziennego spożycia kawy nie ogranicza się wyłącznie od układu krążenia. Jednoznaczne wyniki wskazują również na redukcję ryzyka chorób układu pokarmowego, wątroby, a nawet choroby Parkinsona. Dane analizowano w podgrupach, porównując wyniki dla osób niepijących kawy w ogóle, spożywających małe ilości — 1 filiżanka dziennie, umiarkowane 2-3 dziennie, a nawet bardzo duże - ponad 8 filiżanek dziennie. Dla większości kategorii problemów zdrowotnych wykazano ochronny wpływ spożycia kawy z wyjątkiem ciąży, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz ryzyka złamań kości u kobiet -  powiedział kardiolog dr Sławomir Powierża na łamach medonet.

Przed nami najdłuższa noc w roku, czyli sylwester. Z tej okazji wiele osób poszukuje sprawdzonych sposobów na dodanie sobie energii. Część z nich sięgnie po kawę. Bariści wskazują, że najsilniejsza kawa to ta parzona z dużej liczby ziaren Robusty. Ma ona aż dwa razy więcej kofeiny niż klasyczna Arabika. W ostatnim czasie popularne stają się dodatki do kawy. To już nie tylko mleko oraz syropy, ale nawet masło, które polecała Anna Lewandowska. Słodkie syropy dodane do kawy podnoszą cukier i mogą odpowiadać za skoki energii i nawet prowadzić do senności. Zawierają one również sporo kalorii. Jeżeli szukasz pomysłu na wzmocnienie kawy to dodaj do niej chili. Świetnie pobudza i wzmacnia działanie kawy. Szczypta chili dodaje energii i sprawia, że organizm pracuje na wyższych obrotach. Dodatkowo zawartość kapsaicyny zwiększa termogenezę, czyli proces produkcji ciepła w organizmie, co przyspiesza spala nie kalorii.  

Chili możesz dodawać zarówno do klasycznej, czarnej kawy, jak i tej z mlekiem. Wystarczy pół łyżeczki chili dodane od razu po zaparzeniu (ale przed wlaniem mleka). 

