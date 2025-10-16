Uwielbiasz gorącą czarną kawę o poranku? Uważaj, by nie łączyć jej z tymi składnikami

Agnieszka Morawska
2025-10-16 14:05

Kawa to jeden z napojów, bez którego sporo osób nie wyobraża sobie dnia. Filiżanka espresso, cappuccino lub też americano sprawia, że zazwyczaj czujemy się lepiej, jednak jeśli przyjmujemy witaminy i suplementy, warto sprawdzić, z którymi lepiej jej nie łączyć.

Autor: Unsplash.com
  • Kawa może wpływać na przyswajanie niektórych witamin i suplementów.
  • Składniki kawy mogą ograniczać wchłanianie żelaza i magnezu.
  • Kawa działa moczopędnie, wpływając na poziom witamin w organizmie.
  • Kofeina może zakłócać działanie niektórych suplementów, np. melatoniny.

Wiele osób w swoją poranną rutynę ma wpisany żelazny zestaw, czyli kawa, śniadanie i sumplementy. Jednak trzeba pamiętać o tym, że kawa to nie tylko smaczny napój, ale także substancja aktywna, która może wpływać na skuteczność witamin i minerałów, które mają wspomóc nasz organizm. Dlatego, jeśli chcemy w pełni wykorzystać dobroczynny wpływ witamin i suplementów, warto rozdzielić ich przyjmowanie od porannej kawy, czasem wystarczy kilka godzin różnicy, by organizm lepiej je przyswoił.

Tych witamin i suplementów lepiej nie łączyć z kawą

  • Żelazo odpowiada za transport tlenu i prawidłowe funkcjonowanie komórek. Jednak garbniki i polifenole zawarte w kawie mogą wiązać się z tym pierwiastkiem, ograniczając jego przyswajanie. Jeśli przyjmujesz suplementy żelaza, najlepiej zrobić to, co najmniej dwie godziny przed lub po wypiciu kawy – zwłaszcza przy niedoborach.
  • Kawa działa moczopędnie, co może prowadzić do szybszego wydalania witamin rozpuszczalnych w wodzie, takich jak B1, B6, B7, B12 i witamina C. Organizm nie magazynuje tych składników, więc ich nadmiar szybko opuszcza ciało wraz z moczem. Aby zwiększyć skuteczność suplementacji, warto przyjmować je w innym czasie niż poranna filiżanka kawy.
  • Zbyt duża ilość kofeiny może obniżać poziom witaminy D, zmniejszając liczbę receptorów odpowiedzialnych za jej wchłanianie. To z kolei wpływa na przyswajanie wapnia i zdrowie kości. Co więcej, działanie moczopędne kawy może zwiększać utratę wapnia z organizmu. Choć efekt ten jest niewielki, osoby z ryzykiem osteoporozy powinny zachować ostrożność i suplementować wapń oraz witaminę D w odstępie od kawy.
  • Podobnie jak w przypadku żelaza, polifenole i garbniki z kawy mogą ograniczać wchłanianie magnezu. Dodatkowo jego utrata może być zwiększona przez częste oddawanie moczu. Dlatego warto przyjmować magnez niezależnie od spożycia kawy – najlepiej w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
  • Melatonina to hormon regulujący rytm dobowy, często stosowany jako suplement wspomagający zasypianie. Kofeina działa pobudzająco, więc jej obecność w organizmie może zakłócać działanie melatoniny. Aby uniknąć problemów ze snem, zaleca się unikanie kawy na co najmniej sześć godzin przed planowanym zaśnięciem.
