W jakiej temperaturze zalewać kawę? Prawie każdy Polak robi to źle i pije codziennie lurę. To prawidłowy sposób parzenia kawy

Wiele osób popełnia błąd podczas parzenia kawy, co może pozbawić napój pełni smaku i aromatu.

Zbyt gorąca woda niszczy olejki eteryczne i sprawia, że kawa staje się gorzka lub kwaskowa.

Odkryj idealną temperaturę parzenia kawy, aby wydobyć z niej najlepsze walory smakowe i zapachowe!

W ten sposób nigdy nie zalewaj kawy. Bardzo wiele stracisz

Bardzo wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez świeżej kawy. Nie tylko pobudza ona do działania, a jej zapach uspokaja, ale jak wynika z najnowszych badań naukowców może też pozytywnie wpływać na nastrój. Styl życia i brak czasu sprawia jednak, że nie poświęcamy parzeniu kawy odpowiedniego czasu. Najwięksi smakosze kawy, czyli Włosi traktują ten proces jak rytuał. Parzenie kawy musi chwile potrwać, a dzięki temu z ziaren wydobywa się cały aromat i smak. Bez względu to no, czy samodzielnie parzysz kawę, czy sięgasz po klasyczna, rozpuszczalną musisz wiedzieć, jak prawidłowo zalać kawę wodą. To właśnie na tym początkowym etapie większość osób popełnia podstawowy błąd.

W jakiem temperaturze zaparzać kawę?

Należy wiedzieć, że kawy nie powinno zalewać się wrzątkiem. W ten sposób napój straci swoje walory smakowe. Kawa przygotowana w za wysokiej temperaturze może zrobić się kwaskowa lub gorzka. Dodatkowo wrzątek niszczy olejki eteryczne odpowiadające za aromatyczny zapach. Profesjonalni bariści wskazują, ze najlepszą temperaturą do parzenia kawy jest 86-95 stopni Celsjusza. Kupne ekspresy do kawy zaparzają napój, gdy wrząca woda nieco przestygnie. Jeżeli samodzielnie zalewasz kawę to odczekaj około 2 minuty po zagotowaniu się wody. W ten sposób temperatura nieco opadnie. Warto wiedzieć także, że różne rodzaje i sposoby parzenia kawy mogą wymagać różnej temperatury. Dla przykładu kawa po turecka potrzebuje być parzona w około 70 stopni Celsjusza.