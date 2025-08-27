Zamiast zwykłej kawy dodaję to. Tłuszcz z brzucha znika, a smakuje lepiej niż pumpkin spice latte

Kawa, spożywana z umiarem, ma wiele korzyści zdrowotnych, w tym dla układu sercowo-naczyniowego i nastroju.

Badania wskazują, że kofeina może przyspieszyć metabolizm nawet o 11 proc., co wspomaga proces odchudzania.

Dowiedz się, jak przygotować kawę, aby zmaksymalizować jej właściwości odchudzające i co dodać, by wzmocnić jej działanie.

Czy kawa może przyspieszyć metabolizm?

Miłośnicy kawy od dawien dawna przekonują, że napój tej jest zdrowy. Badania potwierdzają, że kawa spożywana w rozsądnych ilościach może mieć wiele pozytywnych właściwości. Przede wszystkim, wbrew obiegowej opinii, kawa wcale nie odwadnia. Kofeina ma działanie moczopędne, jak przy piciu wymaganej ilości wody dziennie kawa nie wpływa na poziom nawodnienie. Dodatkowo, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy picie około 3-5 filiżanek kawy dziennie zmniejsza ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Kawa również nie wypłukuje magnezu. Najnowsze badania pokazały, że kawa może wpływać na nastrój i potęgować pozytywne emocje.

Kawa nie zawsze jest jednak wskazana. Powinny unikać jej kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby z nadciśnieniem, a także z chorobami sercowo-naczyniowym.

Dietetycy przekonują, że kawa może też być świetnym wspomagaczem odchudzania. Pamiętamy mocarną kawę Anny Lewandowskiej z dodatkiem masła. Nie musisz jednak dodawać do kawy źródła tłuszczy, aby ją wzbogacić. Na łamach czasopisma "The American Journal of Clinical Nutrition" pojawiły się wyniki badań wskazujące, że kawa świetnie stymuluje metabolizm. Kofeina może przyspieszyć go nawet o 11 proc. co ma pozytywny wpływ na odchudzenie.

Jaka kawa najlepiej odchudza?

Sposobów na przygotowanie kawy jest wiele. Nie oszukujmy się, kawa z dodatkiem tłustego mleka, cukru i syropu nie będzie wpływają dobrze na sylwetkę. Taki napój może bowiem mieć nawet 300 kcal. Odchudzając się lepiej jest stawiać na czarną kawę lub z dodatkiem odtłuszczonego mleka. Również metoda parzenia ma znaczenie. Według ekspertów największe właściwości odchudzają mają kawy parzone w ekspresach ciśnieniowych oraz parzone po turecku. Te metody nie tylko przyspieszają metabolizm, ale również stymulują wydzielanie kwasów żołądkowych, co wpływa na procesy trawienia.

Co dodawać do kawy, aby ulepszyć jej działanie?

Jesienią do kawy warto dodawać rozgrzewające składniki. Świetnym przepisem na aromatyczną kawę jest dodatek imbiru oraz cynamonu. Tak przygotowany napój nie tylko rewelacyjnie smakuje, ale również wspomaga odchudzanie. Cynamon pomaga w regulacji poziomu glukozy we krwi i działa na enzymy trawienne odpowiadające za rozkład węglowodanów w organizmie. Imbir, a dokładnie zawarte w nim gingerole mogą sprzyjać szybszej redukcji tłuszczu. Picie napojów z imbirem pomaga także utrzymać uczucie sytości przez dłuższy czas.