Jak usunąć plamy z wina i kawy z ubrań? Genialny trik naszych babć na szybkie wywabianie plam. Warto go znać

Papryka wysypie się bujnymi owocami. Musisz to zrobić w sierpniu. Jak hodować paprykę?

Ta herbata niszczy wątrobę, inna jest zabójcza dla jelit. Jakich herbat lepiej nie pić, by zachować zdrowie?

Jak szybko wyczyścić kurki? Bajecznie prosty sposób Kingi Paruzel. Finalistka „Master Chefa” pokazała jakie to proste

Genialny sposób na szybkie wywabiane plam z ubrań

Trudne plamy to prawdziwa zmora. Wystarczy chwila nieuwagi, a naszą białą koszulę "zdobią" mało efektowne plamy. Niektóre z nich wystarczy szybko zaprać, ale inne uparcie nie chcą zejść. Jak szybko sprać plamy z kawy, herbaty i wina z białej koszuli? Istnieje wiele sprytnych sposobów na radzenie sobie z plamami. Warto je znać bo mogą uratować naszą stylizację podczas niejednego wyjścia. Plamy z czerwonego wina najlepiej wywabiać solą kuchenną, możesz również potraktować je szampanem lub prosecco, które nieco ją rozjaśnią, a następnie uprać. W przypadku kawy i herbaty najważniejszy jest czas. Nie możesz dopuścić, by plama zaschła, wtedy jej dopranie będzie o wiele trudniejsze. Na tego rodzaju plany idealnie sprawdzi się ocet. Wymieszaj jedną łyżeczką octu z pół litra wody i takim roztworem potraktuj plamę. Zamiast octu możesz dodać również sodę oczyszczoną.

Zobacz także: QUIZ na dobre maniery? Czy potrafisz się odpowiednio zachować? Elegancki dżentelmen lub dama, a może słoma z butów wystaje od rana?

Magiczny trik na plamy. Sposób naszych babć, który wraca do łask

Prawdziwym skarbem w odplamianiu ubrań może okazać się niezbędnik naszych babć, który dzisiaj jest już nieco zapomniany. Mowa o szarym mydle, które rewelacyjnie radzi sobie ze wszelkiego rodzaju plamami i szybko je dopiera. Warto mieć je w swoim domu. Szarego mydła możesz także używać do namaczania ubrań, a to nie jedyne jego cudowne możliwości. Produkt ten posiada także właściwości antybakteryjne i może być wykorzystywany do przemywania ran, a także łagodzi swędzenie po ugryzieniach owadów.

Sonda Stosujesz domowe środki podczas porządków? Tak Nie