Włosy jak po wyjściu z salonu. Jak prawidłowo dbać o włosy?

Piękne włosy to nie tylko kwestia wyglądu – to również pewność siebie i gotowość do stawiania czoła wyzwaniom. Marka TRESemmé wspiera kreatywność oraz potencjał kobiet, dostarczając profesjonalne kosmetyki do użycia w domu, które wzmacniają włosy i przywracają im wyjątkowy blask.

Kosmetyki do włosów TRESemmé zadebiutowały w 1948 roku. Nazwa marki, nawiązująca do francuskiego słowa „ukochany” (très-aimé), stała się rozpoznawalna dzięki profesjonalnemu podejściu do pielęgnacji włosów i produktom wysokiej - salonowej jakości. Dzięki TRESemmé każda kobieta może stworzyć własny styl i codziennie czuć się jak po wizycie u fryzjera.

NOWOŚĆ 2024 – Efekt jak z salonu z innowacyjną technologią PRO Style™

Pielęgnacja włosów stanie się teraz jeszcze prostsza i skuteczniejsza - marka TRESemmé wprowadza na rynek nowe, odświeżone wersje swoich profesjonalnych kosmetyków, dzięki którym będziesz mogła zyskać nawet dwa razy silniejsze i gładsze włosy. TRESemmé zmienia się dzięki nowym formulacjom, które przeniosą pielęgnację na wyższy poziom. Produkty, stworzone z myślą o różnorodnych potrzebach włosów, zostały oparte o innowacyjną technologię PRO Style™ z kompleksem aminokwasów, które pomagają wzmocnić i chronić wewnętrzną strukturę włosów, oraz ceramidami ułatwiającymi ich układanie i zapobiegającymi łamaniu. Dodatkowo, najlepsze składniki zawarte w formułach produktów pochodzących z konkretnych kolekcji, takie jak biotyna, keratyna, olej kokosowy czy witamina E, sprawią, że twoje pasma staną się mocniejsze i gładsze.

Kosmetyki do włosów TRESemmé zyskały też nowe, eleganckie opakowania. Co więcej, są one też dobre dla planety – wszystkie butelki szamponów i odżywek marki pochodzą w 100% z recyklingu (wyłączając korek) i nadają się do ponownego przetworzenia.

Poznaj nowe kolekcje TRESemmé

KOLEKCJA TRESemmé BIOTIN REPAIR

Masz dość suchych i zniszczonych włosów? Szampon i odżywka z kolekcji Biotin Repair z Pro-Bond Plex oraz innowacyjną technologią PRO Style™ z aminokwasami i ceramidami odżywiają zniszczone włosy i pomagają chronić je przed przyszłymi uszkodzeniami. Zawarta w nich biotyna intensywnie odżywia i poprawia kondycję włosów, dzięki czemu włosy stają się silne, a jednocześnie łatwe do ułożenia już po pierwszym użyciu.

Szampon TRESemmé Biotin Repair

Szampon Biotin Repair nadaje zdrowy wygląd nawet najbardziej zniszczonym włosom! Formuła Pro-Bond Plex™ i technologia Pro Style™ z aminokwasami i ceramidami sprawia, że przy regularnym stosowaniu włosy stają się silniejsze, gładsze, bardziej podatne na układanie i łatwiejsze do stylizacji. Szampon widocznie regeneruje i chroni włosy przed 7 typami uszkodzeń już po jednym użyciu.* Podaruj swoim włosom intensywną pielęgnację, na którą zasługują.

Odżywka TRESemmé Biotin Repair

Nawet najbardziej zniszczone włosy mogą odzyskać zdrowy wygląd! Profesjonalna odżywka Biotin Repair z Pro-Bond Plex regeneruje i odżywia zniszczone włosy oraz pomaga chronić je przed przyszłymi uszkodzeniami. Dzięki aminokwasom i ceramidom włosy stają się silniejsze, gładsze, bardziej podatne na układanie i łatwiejsze w rozczesywaniu. Odżywka Biotin Repair zapewni im niezwykły blask, a ponadto wzmocni strukturę włosa, dzięki czemu już po pierwszym użyciu zauważysz zmianę - twoje włosy będą wyglądały niezwykle świeżo i pięknie.

KOLEKCJA TRESemmé KERATIN SMOOTH

Życie nie zawsze układa się gładko, ale… twoje włosy mogą być doskonale gładkie każdego dnia! Kolekcja TRESemmé Keratin Smooth powstała z myślą o puszących się włosach. Wzbogacone o keratynę produkty sprawiają, że te niesforne przemieniają się w piękne, gładkie pasma. Dzięki kolekcji Keratin Smooth włosy stają się jedwabiście miękkie i pełne blasku. Wygładzająca formuła, oparta na technologii PRO Style™, skutecznie ogranicza elektryzowanie się włosów, pozostawiając je niewiarygodnie gładkie i odporne na puszenie nawet przez 72 godziny.

Szampon TRESemmé Keratin Smooth

Szampon TRESemmé Keratin Smooth, wzbogacony o keratynę, został specjalnie zaprojektowany, aby zwalczać puszenie, rozplątywać i ujarzmiać niesforne włosy, dodawać im blasku i zapewniać jedwabistą miękkość. Technologia PRO Style™ działa od wewnątrz, pozostawiając włosy silne i łatwe do ułożenia przy regularnym stosowaniu. Dzięki temu suche, matowe pasma staną się gładkie i jedwabiste.

Odżywka TRESemmé Keratin Smooth

Odżywka TRESemmé Keratin Smooth, wzbogacona o keratynę, została zaprojektowana z myślą o puszących, splątanych i matowych włosach. Wygładzająca formuła z technologią PRO Style™, z kompleksem aminokwasów i ceramidami, sprawia, że twoje włosy staną się gładkie, jedwabiste i odporne na puszenie aż do 72 godzin (po zastosowaniu szamponu i odżywki Keratin Smooth). Odżywka zapewnia im niezwykłą miękkość, pomaga ujarzmić niesforne pasma i dodaje fryzurze blasku.

NOWOŚĆ 2024! KOLEKCJA TRESemmé RICH MOISTURE

Czy sen z powiek spędzają Ci suche i matowe włosy? Oto rozwiązanie – kolekcja TRESemmé Rich Moisture, która zapewni im całodzienne nawilżenie. Formulacja nowych produktów została wzbogacona o witaminę E, dzięki czemu włosy będą dogłębnie nawilżone i wyjątkowo miękkie - jak po wyjściu z salonu. Zastosowana nowa, innowacyjna technologia PRO Style™ z aminokwasami i ceramidami odżywi włosy, przywracając im blask i zdrowy wygląd.

Szampon TRESemmé Rich Moisture

Zaprojektowany przez specjalistów, aby pomóc suchym, matowym, pozbawionym blasku włosom. Szampon zatrzymuje nawilżenie, zapobiegając i eliminując oznaki przesuszenia. Dzięki zawartości witaminy E, już po pierwszym użyciu zauważysz, że są one głęboko nawilżone i odżywione. O ich zdrowy wygląd zadba również technologia PRO Style™ z ceramidami i aminokwasami. Zachwycisz się miękkimi, błyszczącymi włosami – każdego dnia!

Odżywka TRESemmé Rich Moisture

Odżywka dla suchych i matowych włosów z witaminą E zapewnia efekt wyjątkowo miękkich i dogłębnie nawilżonych włosów - jak po wyjściu z salonu! Natomiast dzięki zaawansowanej technologii PRO Style™ z aminokwasami i ceramidami włosy staną się silniejsze, bardziej podatne na układanie i łatwiejsze do stylizacji przy regularnym stosowaniu.

NOWOŚĆ 2024! KOLEKCJA TRESemmé FLAWLESS WAVES

Oto kolekcja, która powstała z myślą o włosach kręconych i falowanych. Dzięki niej stworzysz loki lub fale jak z salonu fryzjerskiego – sprężyste, nawilżone i pełne blasku. Dzięki zawartości oleju kokosowego, nowe produkty ułatwiają rozczesywanie włosów i zapobiegają puszeniu się. Ponadto włosy zyskają też wyjątkowy połysk.

Szampon TRESemmé Flawless Waves

Uzyskaj idealne loki lub fale z szamponem TRESemmé Flawless Waves! Skutecznie pomaga on w nadaniu i utrzymaniu skrętu włosów. Formuła z olejkiem kokosowym oraz z nową, innowacyjną technologią PRO Style™ zapewnia intensywne nawilżenie, eliminuje przesuszenie oraz przywraca włosom miękkość i sprężystość. Ułatwia rozczesywanie, dzięki czemu po umyciu pasma są gotowe do ułożenia w oszałamiające loki. Lekka i delikatna formulacja szamponu sprawia, że można go używać codziennie.

Odżywka TRESemmé Flawless Waves

Miękkie, a jednocześnie sprężyste loki? To zadanie dla odżywki TRESemmé Flawless Waves! Po jej użyciu twoje włosy staną się odżywione i podatne na układanie. Odżywka ułatwia rozczesywanie i zapobiega puszeniu się. Dzięki zawartości oleju kokosowego, co ważne – bez silikonów, włosy będą również wzmocnione i głęboko nawilżone, bez zbędnego obciążenia. Uzyskasz efekt zjawiskowych fal i loków, jak po wyjściu z salonu fryzjerskiego!

Lakier do włosów TRESemmé Extra Hold

Twoje włosy są trudne do ujarzmienia, a loki szybko znikają? Nie ma problemu! Lakier do włosów TRESemmé Extra Hold utrwali każdy rodzaj fryzury. Zapewni twojej fryzurze wielogodzinną trwałość, pomagając ułożyć nawet najbardziej niesforne pasma. Po zastosowaniu lakieru fryzura będzie doskonale utrwalona i elastyczna, bez niepożądanego efektu sztywności. Odpowiedni do wszystkich rodzajów włosów.

Spray termoochronny TRESemmé Keratin Smooth

Termoochronny spray do włosów Keratin Smooth to zaawansowana formuła, która chroni włosy przed działaniem wysokiej temperatury oraz uszkodzeniami spowodowanymi zabiegami stylizacyjnymi. Pomaga wytworzyć barierę chroniącą przed uszkodzeniami spowodowanymi stylizacją włosów na gorąco, aż do 230°. Zapobiega utracie wilgoci i chroni strukturę włosa podczas ich stylizacji, sprawiając, że włosy stają się wygładzone i bardziej podatne na stylizację. Odpowiedni do wszystkich rodzajów włosów, także farbowanych.