Dodaj to do swojej porannej kawy zamiast cukru. Praktycznie nie ma kalorii, a sprawi, że kawa będzie słodziutka i aromatyczna

Kawa z cukrem i mlekiem może być pułapką kaloryczną – duża porcja to nawet 300 kcal!

Szukasz zdrowej alternatywy dla cukru, która nie podniesie poziomu cukru we krwi i nie doda kalorii?

Poznaj stewię – naturalny słodzik z Ameryki Południowej, słodszy od cukru i pełen prozdrowotnych właściwości.

Dowiedz się, gdzie kupić stewię i ciesz się słodką kawą bez wyrzutów sumienia!

Dodaj to do kawy zamiast cukru. Będzie tak samo słodka, a zdrowsza i mniej kaloryczna

Wiele osób nie wyobraża sobie picia kawy bez dodatków. Mleko, cukier, a nawet masło - to tylko niektóre z dodatków, jakie możesz dodać go kawy. Niestety, im więcej cukry u tłustego mleka, tym bardziej kaloryczny napój. Dietetycy wskazują, że duża kawa z pełnotłustym mlekiem i cukrem może mieć nawet 300 kcal. czyli tyle samo, ile niewielki posiłek lub przekąska. Chcąc ograniczyć spożycie cukru wiele osób sięga po alternatywy. Mogą nimi być miód, ksylitol lub słodziki. Jest jeszcze jeden dodatek, który warto dodać do kawy zamiast cukru. Sprawi on, że napój będzie idealnie słodki, ale przy tym o wiele zdrowszy.

To naturalny zamiennik cukru do kawy. Praktycznie nie zawiera kalorii i nie podnosi poziomu cukry we krwi. Wystarczy odrobina, aby kawa stała się idealnie słodka. Mowa o stewii. Jest to roślina pochodząca z Ameryki Południowej, która lokalnie znana jest ze swoich prozdrowotnych właściwości. Liście stewii zawierają glikozydy stewiolowe, która są nawet 200 razy słodsze niż biały cukier. Co ważne, nie zawierają kalorii i mogą być stosowane na diecie.

Regularne spożywanie stewii pomaga regulować ciśnienie krwi oraz wspiera zdrowie jamy ustnej. Stewia działa przeciwbakteryjnie i hamuje rozwój próchnicy. Działanie przeciwzapalne wspiera odporność organizmu, a właściwości antyoksydacyjne neutralizują wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia. Stewia nie podnosi poziom cukru, dzięki czemu nie powoduje skoków energetycznych. Jest polecana dla diabetyków.

Gdzie kupić stewię?

Wbrew pozorom, stewia wcale nie jest trudna do kupienia. Znajdziesz ją w większości marketów. Dla przykładu, w Rossmannie za słodzik na bazie stewii należy zapłacić 15 zł za 100 sztuk. Stewie możesz kupić także w formie proszku lub liści.