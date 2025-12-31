Polska sparaliżowana przez śnieg! Zamknięte drogi wojewódzkie, utrudnienia na S7 i kolei

Paraliż na trasach woj warmińsko-mazurskiego. Śnieg zasypał kluczowe trasy

Jak podaje PAP, powołując się na służby wojewody warmińsko-mazurskiego, zamknięte dla ruchu są m.in. drogi wojewódzkie: nr 515 na odcinku Susz – Dzierzgoń, nr 541 Lubawa – Kaplewo, nr 513 Babiak – Lidzbark Warmiński oraz nr 604 Nidzica – Wielbark. Intensywne opady śniegu sprawiły, że trasy te stały się całkowicie nieprzejezdne.

Utrudnienia występują również na drodze ekspresowej S7. Jak przekazał PAP rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, pomiędzy Olsztynkiem a Ostródą w kierunku Gdańska samochody osobowe poruszają się bardzo wolno, natomiast ruch ciężarówek został wstrzymany. Podobna sytuacja panuje w kierunku Warszawy – auta osobowe jadą powoli, a pojazdy ciężarowe nie mogą korzystać z trasy.

Problemy dotknęły także transport kolejowy. Linia kolejowa nr 216 na odcinku Nidzica – Waplewo została zamknięta od godziny 4.00. Nad siecią trakcyjną przechyliły się drzewa, co uniemożliwia bezpieczny przejazd pociągów. Do czasu ich usunięcia pociągi regionalne nie kursują na tej trasie. Jak informuje PAP, przewoźnik Polregio planuje uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej.

Zmiany wprowadzono również w ruchu dalekobieżnym. Pociągi PKP Intercity mają kursować objazdem przez stację Iława Główna. Dodatkowo PKP planuje uruchomić zastępczą komunikację autobusową na odcinku Olsztyn Główny – Działdowo.

Zimowa aura spowodowała także przerwy w dostawach energii elektrycznej. Według informacji przekazanych PAP, w województwie warmińsko-mazurskim bez prądu pozostaje 1677 odbiorców. Najwięcej awarii odnotowano w okolicach Olsztyna – około 1500 odbiorców, w rejonie Elbląga 172 oraz w okolicach Ełku 5. Służby energetyczne na bieżąco usuwają usterki.